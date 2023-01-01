ألعاب نارية ولقطات طريفة في وداع 2022 واستقبال العام الجديد

مع بدء عام ميلادي جديد وانقضاء آخر تصدر وسم "Goodbye2022#" أو "وداعا 2022" منصات التواصل الاجتماعي، فيما عمت الاحتفالات أرجاء العالم.

وبينما احتفل عدد كبير من البشر بالعام الجديد من خلال ارتداء الأثواب والملابس الجديدة والحلي المزركشة والزينة المبهرة ودع متفاعلون عام 2022 بطرق عدة وثقوها بالصور ومقاطع الفيديو المتنوعة.

وشهدت سماء العواصم الأوروبية احتفالات بألعاب نارية، وسط آمال بانتهاء الحرب في أوكرانيا والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد فيروس كورونا في آسيا.

وبعدما بدأ عام 2023 أولا في آسيا وأفريقيا وأوروبا انطلقت احتفالات نيويورك بالعام الجديد بأسلوبها المعتاد، حيث احتشد الآلاف تحت المطر الغزير في ساحة "تايمز سكوير"، وانتظروا لساعات حتى تسقط كرة "تايمز سكوير" الشهيرة إيذانا ببدء العام الجديد.

وفي الوقت نفسه، شاهد الملايين العروض الموسيقية المصاحبة لسقوط الكرة البلورية والعد التنازلي عبر شاشات التلفزيون من غرف المعيشة حول العالم.

وفي أماكن أخرى من أوروبا زينت الألعاب النارية السماء فوق البارثينون في أثينا، وبوابة براندنبورغ في برلين، وقوس النصر في باريس، حيث تجتمع الحشود في شارع الشانزليزيه لمشاهدة الألعاب النارية في العاصمة الفرنسية منذ عام 2019.

واستضافت ريو دي جانيرو حفلها الشهير لليلة رأس العام الجديد على شاطئ "كوباكابانا" دون قيود للمرة الأولى منذ الجائحة.

There will come a time when

you believe everything is

finished; that will be the

beginning… – Louis L’Amour #Goodbye2022#HappyNewYear pic.twitter.com/6qDNOwOfPG — Suzanne Pardue (@PardueSuzanne) January 1, 2023

احتفالات الألعاب النارية كانت حاضرة في لحظات التوثيق لدى بعض المستخدمين، في حين استعرض آخرون مقاطع توثق محطات مختلفة من حياتهم في العام الماضي.

Berlin just gave me one of the best New Year’s ever!! 🎉🎉 What did I just witness?! 🥹🤩 15th Floor, Ostbahnhof.

Friedrichshain, Berlin 2022-2023. ⭐️#GoodBye2022 #HappyNewYear2023 pic.twitter.com/08f5S0BjCj — Geraldine Prince🦁💚💜 (@sauterelle21) January 1, 2023

وشاركت بعض الحسابات مقاطع طريفة، كالقط "أوريو" الذي ودع العام من خلال دورانه على المكنسة الكهربائية الروبوت في فيديو لحساب يحمل الاسم نفسه على تويتر.

وودعت أستوديوهات "وارنر بروس" العام بصورة طريفة من المسلسل الكرتوني الشهير "توم آند جيري".

ونشر حساب "فلايت رادار 24" (Flightradar24) المتخصص في تتبع الرحلات الجوية عبر تويتر صورة لاحتفاء طيار أسكتلندي بالعام الجديد وهو يحلق بالطائرة فوق بحر الشمال راسما رقم "23" بالطائرة.

A Loganair pilot just draw '23' over the North Sea. Happy New Year!https://t.co/3u10KitUQR pic.twitter.com/yDe656kTW5 — Flightradar24 (@flightradar24) December 31, 2022

فيما وضع مطارد العواصف الأميركي مايكل كوخ مقطع فيديو من إعصار إيان العنيف الذي ضرب ولاية فلوريدا في سبتمبر/أيلول الماضي كونه أبرز ما شهده في عام 2022.