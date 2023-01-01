الحوثي: نعمل للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن

قالت جماعة الحوثي مساء السبت إنها تعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الناطق الرسمي باسم الجماعة ورئيس فريقها بالمفاوضات محمد عبد السلام، لقناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة.

وقال عبد السلام "نعمل للذهاب إلى مرحلة واضحة في اليمن، نتحرك فيها سواء كان بهدنة أو وقف إطلاق نار دائم، وقدمنا وجهة نظرنا للوسيط العماني".

وأضاف أن أي حل لأزمة اليمن "يجب أن يتم بموجبه صرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط والغاز وفق ميزانية 2014".

وأشار إلى أن أي حل قادم يجب أن يتضمن كذلك "فتح المطارات والموانئ والطرق، إضافة للإفراج عن كل الأسرى ومعالجة الملف الإنساني بشكل كامل".

كما طالب الناطق باسم الجماعة بإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، وأن يكون هناك حل للجانب الإنساني، بعيدا عن الجانب العسكري والسياسي.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتمديد هدنة في اليمن استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 8 سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وبين الحوثيين المسيطرين على محافظات -بينها العاصمة صنعاء- منذ سبتمبر/أيلول 2014.