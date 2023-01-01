الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدا.. ما هو؟ وما قدراته؟

أعلنت رئاسة هيئة الصناعات الدفاعية في الجمهورية التركية اليوم الأحد تزويد قوات الجيش بنظام حرب إلكترونية جديد يحمله الأفراد.

وذكرت الصناعات الدفاعية التركية في بيان أن استلام قوات الجيش نظام "ميرتر" (MERTER) للهجوم الإلكتروني التكتيكي الميداني جاء تنفيذا لاتفاقية موقعة بينها وبين شركة "متيكسان" للصناعات الدفاعية التركية.

وأوضح البيان أن النظام الإلكتروني صُمم بإمكانات تركية محلية بهدف استخدامه في اعتراض الاتصالات اللاسلكية بين العناصر المعادية من مسافات بعيدة.

وأكد أن النظام يتيح لقوى الأمن استخدامه بسهولة، بحيث يمكن حمله على ظهر فرد واحد أو تثبيته على قاعدة ثلاثية ثابتة.

Türkiye Yüzyılı’na yeni bir elektronik harp sistemimizin ilk teslimatıyla başlıyoruz. MERTER Sırt Tipi Elektronik Taarruz Sistemi hedef unsurların haberleşmesini uzaktan engelleyerek güvenlik güçlerimize sahada avantaj sağlayacak. Hayırlı olsun!#GücünYüzyılı @MeteksanSavunma pic.twitter.com/ytV8B2qLg9 — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) January 1, 2023

كما يمكن التحكم في النظام عبر جهاز لوحي ذكي أو عبر حاسوب أثناء استهداف الجهة المعادية عبر هجوم إلكتروني موجه بالهوائي عالي الدقة، علاوة عن امتلاكه بطارية خاصة لتشغيل منظومته.

وعبر حسابه في موقع تويتر قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير إن بلاده انطلقت في العام الجديد عبر تزويد قواتها بنظام حرب إلكترونية جديد.

وأكد دمير أن نظام "ميرتر" للهجوم الإلكتروني التكتيكي الميداني سيوفر أفضلية لقوات الأمن التركي في الميدان عبر اعتراض اتصالات العناصر المعادية.