أخبار|العراق

اعتقال 16 شخصا شاركوا في حادثة التحرش الجماعي بفتاة السليمانية

فتاة السليمانية.. الشرطة تعتقل 16 شخصا شاركوا بحادثة التحرش
المتهمون بعد اعتقالهم من قبل الشرطة العراقية (مواقع التواصل)
1/1/2023

اعتقلت الشرطة العراقية، أمس السبت، 16 شابا على خلفية الهجوم على فتاة والتحرش بها في منطقة هوانة بضاحية السليمانية في إقليم كردستان العراق.

ويوم الجمعة الماضي، تداول نشطاء ومواقع محلية مقطع فيديو للحظة تحرش مجموعة شبان بفتاة وتوجيه ألفاظ خادشة للحياء إليها، مما دفعها إلى الهروب منهم.

 

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية، النقيب سركوت أحمد، إن "الفتاة تبلغ من العمر 17 عاما، وكانت تتردد إلى المكان سابقا، وحادثة الهجوم والتحرش وقعت في منطقة هوانة، في أثناء وجود سباق دراجات نارية في ضاحية السليمانية".

وأضاف أن "جميع المشتبه بهم من السليمانية، وبعض الذين نشروا فيديو الحادث على مواقع التواصل اعتقلوا، وتم ضبط عدة أسلحة بسيطة أيضا".

وعن الوضع الصحي لتلك الفتاة، أكد المتحدث أن "الشرطة لا تعرف شيئا عنها؛ كونها لم تقدم شكوى بحق من اعتدى عليها"، وقال إنها "ليست من أهالي السليمانية، لكنها تسكن في المحافظة".

وعلق رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على الحادثة -في تغريدة عبر حسابه على تويتر- معتبرا أن هذا الهجوم فعل "غوغاء"، ووصفه بالأمر المخجل وغير المبرر وغير المقبول على الإطلاق.

وأضاف بارزاني أنه تحدث إلى وزيري الداخلية والعدل للتحقيق ومحاسبة المسؤولين. في حين وصف مغردون تصرف الشبان بأنه "همجي لا أخلاقي ولا يمت للإنسانية بشيء".

ونددت حكومة إقليم كردستان بالحادثة على لسان متحدثها، جوتيار عادل، الذي أكد أن "حادثة مماثلة وقعت خلال الأيام الماضية".

وشدّد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق "مرتكبي هذه الجرائم، في أقرب وقت ممكن". كما ندد المجلس الأعلى للنساء في إقليم كردستان، أمس السبت، بحادثة الاعتداء على فتاة السليمانية الذي عدته انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان.

إذ طالبت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للنساء في إقليم كردستان، خانزاد أحمد، وزارة الداخلية والسلطة القضائية في حكومة الإقليم بالإسراع في إجراء التحقيق بالحادثة، وفق بيان.

حوادث مشابهة

حادثة الجمعة أعادت إلى أذهان العراقيين حوادث أخرى مماثلة وقعت إحداها أكتوبر/تشرين الأول الماضي في منتزه "قرية لاند" بمحافظة البصرة أقصى جنوب البلاد على الضفة الغربية لشط العرب.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله وقتها على منصات التواصل تدخّل قوات الأمن العراقية لفض اشتباك بين شبّان اعتدوا على فتاتين في المنتزه ومزقوا ثيابهما، ومواطنين -تصادف وجودهم هناك- تدخلوا لإنقاذ الفتاتين.

 

وسبتمبر/أيلول الماضي، اعتقلت الشرطة الاتحادية منتسبا فيها بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتحرش بفتاة داخل حافلة لنقل الركاب في العاصمة بغداد.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي