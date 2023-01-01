اعتقلت الشرطة العراقية، أمس السبت، 16 شابا على خلفية الهجوم على فتاة والتحرش بها في منطقة هوانة بضاحية السليمانية في إقليم كردستان العراق.

تحرش جماعي .. فتاة في #السليمانية تتعرض للاعتداء أثناء سباق للدراجات ومطالبات باعتقال المتورطين#عراق_24 #العالم pic.twitter.com/LTZeyyM9kK — تلفزيون عراق 24 HD (@IRAQ24HD) December 31, 2022

ويوم الجمعة الماضي، تداول نشطاء ومواقع محلية مقطع فيديو للحظة تحرش مجموعة شبان بفتاة وتوجيه ألفاظ خادشة للحياء إليها، مما دفعها إلى الهروب منهم.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية، النقيب سركوت أحمد، إن "الفتاة تبلغ من العمر 17 عاما، وكانت تتردد إلى المكان سابقا، وحادثة الهجوم والتحرش وقعت في منطقة هوانة، في أثناء وجود سباق دراجات نارية في ضاحية السليمانية".

فيديو الاعتداء على فتاة في السليمانية يثير ضجة واسعة.. والشرطة تعلق – عاجل

https://t.co/pCWs9t8NLi — NAS news – ناس (@NASnews3) December 31, 2022

وأضاف أن "جميع المشتبه بهم من السليمانية، وبعض الذين نشروا فيديو الحادث على مواقع التواصل اعتقلوا، وتم ضبط عدة أسلحة بسيطة أيضا".

وعن الوضع الصحي لتلك الفتاة، أكد المتحدث أن "الشرطة لا تعرف شيئا عنها؛ كونها لم تقدم شكوى بحق من اعتدى عليها"، وقال إنها "ليست من أهالي السليمانية، لكنها تسكن في المحافظة".

وعلق رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على الحادثة -في تغريدة عبر حسابه على تويتر- معتبرا أن هذا الهجوم فعل "غوغاء"، ووصفه بالأمر المخجل وغير المبرر وغير المقبول على الإطلاق.

وأضاف بارزاني أنه تحدث إلى وزيري الداخلية والعدل للتحقيق ومحاسبة المسؤولين. في حين وصف مغردون تصرف الشبان بأنه "همجي لا أخلاقي ولا يمت للإنسانية بشيء".

The mob attack on a young girl in Slemani yesterday, at a moment that should’ve been about celebrating the New Year, is shameful, inexcusable and completely unacceptable. I’ve spoken to the Interior and Justice Ministers to investigate and hold those responsible accountable -mb. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) December 31, 2022

ونددت حكومة إقليم كردستان بالحادثة على لسان متحدثها، جوتيار عادل، الذي أكد أن "حادثة مماثلة وقعت خلال الأيام الماضية".

وشدّد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق "مرتكبي هذه الجرائم، في أقرب وقت ممكن". كما ندد المجلس الأعلى للنساء في إقليم كردستان، أمس السبت، بحادثة الاعتداء على فتاة السليمانية الذي عدته انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان.

🔴 گوتەبێژی حکومەت، لەبارەی ھێرش و پەلاماردانی چەند گەنجێک بۆ سەر دوو ئافرەت لە سلێمانی: پێویستە بەزووترین کات، ڕێکاریی یاساییان بەرامبەر بگیرێتەبەر. pic.twitter.com/AYuxWhwy46 — Kurdistan Regional Government (@Kurdistan) December 31, 2022

إذ طالبت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للنساء في إقليم كردستان، خانزاد أحمد، وزارة الداخلية والسلطة القضائية في حكومة الإقليم بالإسراع في إجراء التحقيق بالحادثة، وفق بيان.

حوادث مشابهة

حادثة الجمعة أعادت إلى أذهان العراقيين حوادث أخرى مماثلة وقعت إحداها أكتوبر/تشرين الأول الماضي في منتزه "قرية لاند" بمحافظة البصرة أقصى جنوب البلاد على الضفة الغربية لشط العرب.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله وقتها على منصات التواصل تدخّل قوات الأمن العراقية لفض اشتباك بين شبّان اعتدوا على فتاتين في المنتزه ومزقوا ثيابهما، ومواطنين -تصادف وجودهم هناك- تدخلوا لإنقاذ الفتاتين.

من البصرة : شباب يُهاجمون فتاتين ويمزقون ثيابهما ، في منتزة قرية لاند .. جـ.ـهل وتـ.ـخلف وانحـ.ـطاط فكري وأخلاقي

احنه عايشين بهرج ومرج فقط ، لا دولة ولا قانون ولا حتى قسم من الشعب بي خير . pic.twitter.com/IGGbUvgzFG — Tamara Alkhazraji (@Tamarakhop) October 8, 2022

وسبتمبر/أيلول الماضي، اعتقلت الشرطة الاتحادية منتسبا فيها بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتحرش بفتاة داخل حافلة لنقل الركاب في العاصمة بغداد.