اعتقلت الشرطة العراقية، أمس السبت، 16 شابا على خلفية الهجوم على فتاة والتحرش بها في منطقة هوانة بضاحية السليمانية في إقليم كردستان العراق.

ويوم الجمعة الماضي، تداول نشطاء ومواقع محلية مقطع فيديو للحظة تحرش مجموعة شبان بفتاة وتوجيه ألفاظ خادشة للحياء إليها، مما دفعها إلى الهروب منهم.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية، النقيب سركوت أحمد، إن "الفتاة تبلغ من العمر 17 عاما، وكانت تتردد إلى المكان سابقا، وحادثة الهجوم والتحرش وقعت في منطقة هوانة، في أثناء وجود سباق دراجات نارية في ضاحية السليمانية".

وأضاف أن "جميع المشتبه بهم من السليمانية، وبعض الذين نشروا فيديو الحادث على مواقع التواصل اعتقلوا، وتم ضبط عدة أسلحة بسيطة أيضا".

وعن الوضع الصحي لتلك الفتاة، أكد المتحدث أن "الشرطة لا تعرف شيئا عنها؛ كونها لم تقدم شكوى بحق من اعتدى عليها"، وقال إنها "ليست من أهالي السليمانية، لكنها تسكن في المحافظة".

وعلق رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على الحادثة -في تغريدة عبر حسابه على تويتر- معتبرا أن هذا الهجوم فعل "غوغاء"، ووصفه بالأمر المخجل وغير المبرر وغير المقبول على الإطلاق.

وأضاف بارزاني أنه تحدث إلى وزيري الداخلية والعدل للتحقيق ومحاسبة المسؤولين. في حين وصف مغردون تصرف الشبان بأنه "همجي لا أخلاقي ولا يمت للإنسانية بشيء".

The mob attack on a young girl in Slemani yesterday, at a moment that should’ve been about celebrating the New Year, is shameful, inexcusable and completely unacceptable.

I’ve spoken to the Interior and Justice Ministers to investigate and hold those responsible accountable -mb.

— Masrour Barzani (@masrourbarzani) December 31, 2022