يشتبه في أنه الخليفة الجديد للتنظيم.. أردوغان يعلن اعتقال قيادي بـ "الدولة الإسلامية"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الشرطة ألقت القبض على بشار خطاب غزال الصميدعي، وهو أحد كبار الشخصيات في تنظيم الدولة الإسلامية.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله إن الصميدعي، المعروف باسم أبو زيد، اعتقل في البلاد في عملية نفذتها الشرطة ووكالة المخابرات، دون أن يحدد تاريخ هذا الاعتقال.

وأضاف الرئيس التركي أن الصميدعي أحيل إلى السلطات القضائية بعد استجوابه من قبل رجال الشرطة والمخابرات.

وذكّر أردوغان، في تقرير أممي نشر في يوليو/تموز الماضي يصف الصميدعي بأنه "أحد كبار القياديين في التنظيم الإرهابي".

وتابع الرئيس "جرت منذ زمن طويل متابعة ارتباطات هذا الإرهابي في سوريا وإسطنبول، وحصلت أجهزة الاستخبارات على معلومات حول نيته دخول تركيا بطرق غير شرعية".

وقد أحيل الصميدعي اليوم إلى القصر العدلي بإسطنبول.

وتضمنت إفاداته خلال الاستجواب أنه تولى منصب ما يسمى القضاء ووزارة التربية والعدل داخل هذا التنظيم.

وأوضح الصميدعي للأمن في إسطنبول أنه يحمل بطاقة شخصية مزورة وأجرى تغييرات على شكله.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن عددا من الأدلة يشير إلى أن الصميدعي قد يكون في الواقع الرجل المعروف باسم أبو الحسن الهاشمي القرشي، وهو عراقي يعتقد أنه الخليفة الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية.

يُشار إلى أن تنظيم الدولة هزم في العراق عام 2017 ثم سوريا بعد ذلك بعامين، لكن الخلايا النائمة للتنظيم ما زالت تشن هجمات في كلا البلدين.