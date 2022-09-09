متى يمكن استخدام السلاح النووي.. كيم جونغ أون يقر قانونا جديدا

أقرت كوريا الشمالية أمس الخميس قانونا يرسّخ رسميا سياساتها الخاصة بالأسلحة النووية، ويحظر أي تفاوض بشأن هذا الملف.

وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن السياسة الجديدة تجعل وضع الدولة النووي "لا رجعة عنه" وتحظر أي مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي.

جاء ذلك في تقارير نشرتها وسائل الإعلام الرسمية بكوريا الشمالية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن برلمان كوريا الشمالية أقر القانون أمس الخميس. ويحدد القانون متى يمكن استخدام الأسلحة النووية، بما يشمل حماية الأصول الإستراتيجية للبلاد أو إذا تعرضت للهجوم.

وذكرت الوكالة أن القانون يحظر أيضا أي نقل للأسلحة أو التكنولوجيا النووية لدول أخرى.

وقال كيم في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب الأعلى (البرلمان) إن "الأهمية القصوى لإصدار تشريع سياسة الأسلحة النووية هي رسم خط لا رجعة عنه حتى لا تكون هناك مساومة على أسلحتنا النووية".

استئناف التجارب

وتأتي هذه الخطوة في وقت يقول فيه مراقبون إن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لاستئناف التجارب النووية للمرة الأولى منذ عام 2017،

ويذكر أن قمة تاريخية مع الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب وزعماء آخرين في عام 2018 فشلت في إقناع كيم بالتخلي عن تطوير الأسلحة.

ومن جانبها، عرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إجراء محادثات مع كيم في أي وقت وفي أي مكان.

وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن بلاده ستقدم مساعدات اقتصادية كبيرة إذا بدأت بيونغ يانغ في التخلي عن ترسانتها.