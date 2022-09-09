جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة له قرب حدود لبنان البحرية

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، سقوط طائرة عسكرية مسيّرة قرب الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية مساء أمس الخميس، من دون توضيح مهمة الطائرة.

وقال جيش الاحتلال -في تصريح مكتوب- "سقطت طائرة موجهة عن بُعد الليلة الماضية (الخميس) في الفضاء البحري بالقرب من الحدود الشمالية، إثر عطل".

وأضاف "قامت قوات الجيش بإخراج الطائرة من البحر، وسيتم التحقيق في الحادث"، كما تم إيقاف المسيرات من هذا النوع عن العمل حتى انتهاء التحقيق.

وتصاعدت التوترات بين لبنان وإسرائيل في الآونة الأخيرة، وسط محادثات تتوسط فيها الولايات المتحدة بشأن نزاع يتعلق بالحدود البحرية بينهما.

وأمس الخميس، أعلنت شركة مدرجة في بورصة لندن -حصلت على تصريح من إسرائيل لاستخراج الغاز من حقل يقع قبالة الساحل ويطالب لبنان بملكية جزء منه- أنها سوف تشرع في استخراج الغاز في غضون أسابيع.

وكان حزب الله هدد بـ"قطع أيدي إسرائيل" إذا قامت باستغلال حقل كاريش البحري المتنازع عليه، ورد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بتحذير بأن أي هجوم على أصول الغاز الخاصة بإسرائيل قد يشعل حربا.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال يوليو/تموز الماضي إسقاط 4 طائرات مسيرة أطلقها حزب الله صوب حقل كاريش.