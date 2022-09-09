روسيا.. منع مواطني الدول "غير الصديقة" من تداول الأسهم المحلية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقيّد تداول مواطني الدول التي تصفها موسكو بغير الصديقة؛ أسهمَ الشركات الروسية.

وبموجب المرسوم الرئاسي الروسي، لن تتمكن الشركات محدودة المسؤولية التي تمتلك حصصا في الشركات الإستراتيجية في روسيا، من الكشف عن بيانات نشاطها للمساهمين من الدول "غير الصديقة".

ويتيح المرسوم للبنوك الخاضعة للعقوبات الغربية الوفاء بالتزاماتها للشركات الروسية بالروبل، بمبلغ يعادل قيمة الالتزامات بالعملات الأجنبية.

وسيتم احتساب قيمة هذه العملات بالروبل الروسي وفقا للسعر الرسمي الذي يصدره البنك المركزي الروسي.