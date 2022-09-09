في أول خطاب له.. الملك تشارلز يحدد أولوياته بعد توليه العرش

تعهد ملك بريطانيا تشارلز الثالث، في كلمة له اليوم الجمعة، بأن يخدم وطنه طوال حياته ويدافع عن الدستور، وذلك في أول خطاب له بعد يوم من وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما.

ووعد الملك تشارلز الثالث بخدمة البريطانيين طوال حياته، مستعيدا الالتزام الذي قطعته والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية على نفسها في عيد ميلادها الـ21.

وقال تشارلز "أجدد أمامكم هذا الالتزام بالخدمة طوال حياتي"، مشيدا بـ"حياة الخدمة" التي عاشتها والدته وبـ"محبتها للتقاليد"، و"تمسكها بالقيم"، فضلا عن "عاطفتها وظرفها".

وفي كلمة متلفزة من قصر باكنغهام الذي وصل إليه بعد الظهر، وصف الملكة الراحلة التي حكمت طوال 70 عاما بأنها "مصدر إلهام ومثال" له ولعائلته.

وأضاف "كما فعلت الملكة بتفان راسخ، ألتزم دوري الآن، طوال الوقت المتبقي الذي يمنحني إياه الله، بالدفاع عن المبادئ الدستورية التي هي في صلب أمتنا".

وسيلتقي الملك الجديد رئيسة الوزراء ليز تراس التي كان تعيينها رسميا من قبل إليزابيث الثانية الثلاثاء الماضي آخر مهمة دستورية قامت بها الملكة في حياتها المكرسة حتى النهاية لدورها.

وصافح الملك البريطاني الجديد أفرادا من العامة خارج قصر باكنغهام اليوم، بعدما نزل من سيارته. وأظهرت لقطات تلفزيونية تشارلز وزوجته كاميلا ينزلان من السيارة الملكية وسط هتافات من حشد تجمّع خارج القصر.

وغنى العديد من أفراد الجمهور "حفظ الله الملك"، وقال أحدهم "نحبك يا تشارلز".

وأصبح تشارلز أكثر حضورا في الأشهر الأخيرة، ومثّل والدته -إلى جانب ابنه الأكبر وليام- بسبب ما وصفه القصر بأنها مشاكل في التنقل تعاني منها الملكة.

وتحدث للمرة الأولى مساء أمس الخميس، في بيان عبر فيه عن "حزن العائلة الشديد"؛ بعد وفاة "صاحبة الجلالة العزيزة والأم الحبيبة".

وقال "أعلم أن خسارتها ستلمس بعمق في جميع أنحاء البلاد والممالك والكومنولث ولدى عدد لا يحصى من الناس في العالم".

مدفعية وأجراس

وخلال النهار، تطلق 96 طلقة مدفعية في أماكن عدة في البلاد، وتُدقّ أجراس كنيسة سانت بول ودير ويستمنستر وقصر وندسور.

كما بدأت مراسم التكريم في الطرف الآخر من العالم، في أستراليا ونيوزيلندا، وهما من دول مجموعة الكومنولث التي أصبح تشارلز الثالث رئيسا لها.

وأعلن قصر باكنغهام فترة حداد "ملكي" مدتها 7 أيام تبدأ يوم تشييع الملكة، الذي لم يحدد بعد.

و"الحداد الملكي" يختلف عن الحداد الوطني -الذي يبدأ اليوم الجمعة- ويلتزم به أفراد العائلة الملكية وموظفو النظام الملكي، وكذلك الحرس المشاركون في المراسم.

بايدن بين الحضور

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن -اليوم الجمعة- أنه سيحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية في المملكة المتحدة.

وقال الرئيس الأميركي للصحفيين "لا أعرف التفاصيل بعد، لكني سأحضر الجنازة"، وأشار بايدن إلى أنه لم يتحدث بعد إلى الملك تشارلز الثالث، قائلا "لم أتصل به".

ولم يتأكد بعد موعد الجنازة، لكن يرجح أن تقام في 19 سبتمبر/أيلول في كاتدرائية ويستمنستر في لندن.