لأول مرة منذ 70 عاما.. تغيير كلمة في النشيد الوطني البريطاني

شهد حفل تأبين الملكة إليزابيث الثانية، مساء الجمعة، تغيير عبارة في النشيد الوطني من "ليحفظ الله الملكة" إلى "ليحفظ الله الملك"، وذلك للمرة الأولى منذ 70 عاما.

وحضرت حفل التأبين في كاتدرائية القديس بولس بالعاصمة البريطانية لندن -والذي بدء بعد دقائق من إلقاء الملك الجديد تشارلز الثالث أول خطاب منه للأمة- رئيسة الوزراء ليز تراس، إضافة إلى عدد من رجال الدين وكبار الشخصيات.

وأدت جوقة الكنيسة لأول مرة منذ 70 عاما النشيد الوطني باستخدام عبارة "ليحفظ الله الملك"، والتي غنيت على هذا النحو آخر مرة عام 1952، قبل أن تتغير إلى "ليحفظ الله الملكة" مع وصول إليزابيث الثانية إلى العرش.

يشار إلى أن هذا يعد نشيدا وطنيا للمملكة المتحدة ونيوزيلندا، وهو كذلك في الدول التي تعترف بالملك البريطاني رئيسا لمجموعة الكومونولث (Commonwealth) مثل أستراليا وكندا وغيرهما.

وفارقت الملكة إليزابيث الثانية الحياة الخميس في قلعة بالمورال عن عمر ناهز 96 عاما، بعد 70 سنة في الحكم، لتكون بذلك أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش. فقد اعتلت الملكة العرش في 1952، وشهد عصرها تغيرات اجتماعية هائلة.