"الطلبات ستخضع لتدقيق شديد".. الاتحاد الأوروبي يعلق العمل باتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا

قال مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن الدول الأعضاء وافقت رسميا على تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا، عقب الاتفاق الذي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأسبوع الماضي.

ويدخل القرار الوزاري حيز التنفيذ ابتداء من 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

وبموجب القرار، ترتفع رسوم الحصول على التأشيرة من 35 يورو إلى 80 يورو، كما يمكن لقنصليات دول الاتحاد الأوروبي طلب المزيد من المستندات وتقييد الطلبات المتعددة.

وفي السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، وافقت المفوضية الأوروبية على اقتراح لتعليق تسهيل منح التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن دول التكتل اتفقت على التعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرة بين الاتحاد وروسيا، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وأكد بوريل أن الطلبات التي ستقدم بعد الآن ستمر عبر تدقيق شديد، لافتا إلى أن بلدانا من الاتحاد الأوروبي مثل بولندا وفنلندا والتشيك طالبت بحظر كامل للمواطنين الروس.

وأشار بوريل إلى أن دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لروسيا يمكنها اتخاذ إجراءاتها الخاصة على المستوى الوطني للحد من دخول الروس.