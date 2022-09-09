كندا توافق على إعادة توطين أفغان محتجزين في منشأة بالإمارات

قالت 7 مصادر إن كندا ستقبل نحو ألف أفغاني فروا من أفغانستان بعد تولي حركة طالبان الحكم، وهم رهن الاحتجاز منذ شهور في مركز مؤقت للاجئين بالإمارات انتظارا لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وأوضحت هذه المصادر أن أوتاوا وافقت على طلب أميركي لإعادة توطين ألف من 5 آلاف أفغاني لا يزالون في "مدينة الإمارات الإنسانية" في أبوظبي، ويراجع مسؤولون كنديون الحالات الآن لتحديد أولئك الذين يستوفون معايير بلادهم المتعلقة بإعادة التوطين.

وهذه أول مرة يجري فيها الحديث عن إعادة توطين أفغان موجودين بهذه المنشأة في بلد لا تربطهم به صلة مباشرة، كأن يكونوا قد عملوا مع حكومته في أفغانستان.

وقالت المصادر إن معايير كندا لإعادة توطين نزلاء المنشأة تشمل الأقليات الدينية والنساء العازبات وموظفي الحكومة ونشطاء في العمل الاجتماعي وصحفيين.

وتابعت أنه إضافة إلى الألف شخص الذين ستستقبلهم كندا بناء على طلب الولايات المتحدة، من المتوقع أيضا أن تستقبل عددا آخر يبلغ حوالي 500 أفغاني من المنشأة ممن لهم علاقات بكندا.

أولوية أوتاوا

وردا على سؤال حول الأمر، قدمت سفارة كندا في أبوظبي بيانا من وزارة الهجرة جاء فيه أن أولوية أوتاوا هي دعم وصول من وصفتهم بالمستضعفين الأفغان إلى كندا، في حين لم ترد السلطات الإماراتية والسفارة الأميركية في أبوظبي على طلبات التعليق.

ومن شأن قرار كندا قبول الأفغان أن يعجّل بإغلاق مركز اللاجئين المؤقت، على الرغم من أن المصادر تقول إن هناك زهاء ألف آخرين غير مؤهلين للانتقال إلى الولايات المتحدة وسيحتاجون إلى إعادة التوطين في مكان آخر.

ووافقت الإمارات العام الماضي على توفير إيواء مؤقت لعدة آلاف من الأفغان الذين تم إجلاؤهم من كابل بعد أن أطاحت طالبان بالحكومة المدعومة من واشنطن خلال المراحل الأخيرة من الانسحاب الأميركي.

ومنذ ذلك الحين، نُقل أكثر من 10 آلاف من "مدينة الإمارات الإنسانية" إلى الولايات المتحدة، بينما أُعيد توطين آخرين في دول تربطهم بها صلة مثل العمل مع حكوماتها بأفغانستان.

واندلعت احتجاجات من حين لآخر في هذه المنشأة، كان منها ما وقع الشهر الماضي، وسط شكاوى الأفغان من قلة التواصل والشفافية في عملية إعادة التوطين. وحدثت محاولة انتحار واحدة على الأقل، بحسب مصادر وأفغان بالمنشأة.

وذكر بيان وزارة الهجرة الكندية أن أوتاوا تعتزم إعادة توطين 40 ألف أفغاني على الأقل في البلاد بحلول عام 2024، مضيفا أنه أُعيد توطين أكثر من 17 ألفا و650 آخرين.

يُذكر أن الولايات المتحدة استقبلت حتى الآن أكثر من 85 ألف أفغاني منذ أغسطس/آب 2021.