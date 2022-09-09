بعد قصف إسرائيلي أخرجه من الخدمة.. استئناف حركة الملاحة في مطار حلب السورية

استؤنفت اليوم الجمعة حركة النقل الجوي في مطار حلب الدولي بعدما تم إصلاح الأضرار التي لحقت بثاني أكبر مطار في سوريا، في أعقاب ضربات جوية إسرائيلية في وقت سابق هذا الأسبوع.

وبات مطار حلب (شمالي البلاد) خارج الخدمة جراء أضرار لحقت بالمدرج الرئيسي ليل الثلاثاء الماضي، لكن وزارة النقل ذكرت أن عمليات الإصلاح استُكملت وأن المطار عاد إلى الخدمة.

وجاء في بيان للوزارة -نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)- أن حركة النقل الجوي استؤنفت عبر المطار عند الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وألحقت الضربات أضرارا بالمدرج الرئيسي؛ مما أدى إلى توقف العمل فيه وتحويل رحلاته إلى مطار دمشق الدولي، وفق الإعلام السوري الرسمي.

وهذا ثاني هجوم من نوعه في غضون أيام، إذ قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن إسرائيل استهدفت مطار حلب بالصواريخ في 31 أغسطس/آب الماضي، مما تسبب في وقوع أضرار مادية، كما استهدفت مواقع أخرى في دمشق وريفها.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام السوري قالت الأربعاء الماضي إنها تعد الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على البنية التحتية المدنية جريمة حرب.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.