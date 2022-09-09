أوكرانيا تعلن استعادة أراضٍ وروسيا للغربيين: سلاحكم قد يؤخر الهزيمة ولن يحقق النصر

أعلنت أوكرانيا اختراق الدفاعات الروسية واستعادة أراض في مناطق مختلفة، ومن جانب آخر شددت موسكو على أن السلاح الذي تقدمه الدول الغربية لكييف يتوقف أثره عند إطالة الحرب، وقد يؤخر الهزيمة ولكنه لن يحقق النصر.

وقال الجيش الأوكراني، مساء أمس الخميس، إنه اخترق دفاعات روسية واستعاد أراضي في مناطق عدة، أبرزها مدينة في الشرق.

وفي وقت تشنّ القوات الأوكرانية منذ الأسبوع الماضي هجومًا مضادًا واسعًا، خصوصًا لاستعادة منطقة خيرسون جنوب البلاد، أعلنت رئاسة الأركان سلسلة نجاحات على جبهات عدة في أنحاء أوكرانيا.

وأٌحرز التقدم الأكبر بمنطقة خاركيف الحدودية مع روسيا شمال شرق البلاد، حيث تؤكد القوات الأوكرانية أنها اخترقت الدفاعات الروسية بعمق 50 كيلومترا واستعادت أكثر من 20 بلدة من القوات الروسية.

وأكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس أنّ قواته استعادت السيطرة على مدينة بالاكليا في منطقة خاركيف (شرق) من القوات الروسية.

الأمور كما ينبغي

وقال زيلينسكي "الأمور كما ينبغي أن تكون. العلم الأوكراني يرفرف فوق مدينة تم تحريرها، تحت سماء أوكرانيا". وأرفق رسالته بمقطع مصوّر يظهر جنوداً أوكرانيين يسيرون بهذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 27 ألف نسمة واحتلها الجيش الروسي بداية مارس/آذار.

وفي الجنوب، أكّد الضابط بقيادة الأركان الأوكرانية أوليكسي غروموف أنّه "في بعض الاتجاهات" حقّق الجيش "اختراقا عميقا في الدفاعات العدوة (ضمن مساحة تتراوح) بين كيلومترين وعشرات الكيلومترات". وأضاف "تم تحرير عدد من البلدات".

وفي دونباس، سيطر الجنود الأوكرانيون على ما بين كيلومترين و3 كيلومترات في محيط مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك اللتين لا تزالان تحت السيطرة الأوكرانية، واستعادوا من الروس بلدة أوزيرن، بحسب غروموف.

ولم يتسنَّ في الوقت الراهن التحقّق من مصدر مستقلّ من هذه الإنجازات العسكرية، وهي الأكبر لأوكرانيا منذ انسحاب القوات الروسية من محيط كييف أواخر مارس/آذار الماضي.





حرب بالوكالة

من جانبها، حذرت روسيا من استمرار الحرب في أوكرانيا جراء إمدادات السلاح الغربية إلى كييف.

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، بناءً على طلب من موسكو، لبحث إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا .

وقال مندوب روسيا الدائم لدى المجلس فاسيلي نيبيزيا "شن زملاؤنا الغربيون، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أكبر حرب بالوكالة في التاريخ ضد روسيا، وقرروا القتال حتى آخر جندي أوكراني".

وأضاف "أنفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها نحو 20 مليار دولار على الدعم العسكري لأوكرانيا في الأشهر الأخيرة من هذا العام وحده، وتعتزم إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن طلب تمويل طارئ بقيمة 20 مليارا أخرى للربع الأول من عام 2023".





إطالة المعاناة

وشدد المندوب الروسي بمجلس الأمن على أن هذه الأسلحة لن تحدث فرقا بساحة المعركة، لكنها ستكون قادرة فقط على إطالة أمد معاناة نظام زيلينسكي لتأخير النهاية "المزعجة" له، وأيضا إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني.​​​​​​​

وقال أيضا إن قادة الدول الغربية يعملون على تحويل أوكرانيا إلى مركز عالمي لإمدادات الأسلحة غير المشروعة، والتي يمكن أن يستخدمها "الإرهابيون" قريبًا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفق تعبيره.

وأضاف نيبيزيا أن شركات السلاح بالولايات المتحدة وبريطانيا تحقق أرباحًا مذهلة.

وردا على هذه الاتهامات، قال ريتشارد ميلز نائب المندوبة الأميركية الأممية إن بلاده وبريطانيا، ومعهما أكثر من 50 دولة، يفخرون بتقديم المساعدة الأمنية الحيوية لدعم أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي.

يشار إلى أن وزراء دفاع مجموعة من الدول اجتمعوا أمس في ألمانيا لبحث مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وعلى هامش هذا الاجتماع، أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم أسلحة جديدة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 600 مليون دولار.