أردوغان: يمكننا تأمين مقاتلات إذا لم تزودنا أميركا بـ"إف-16″ وهذه بدائلنا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده يمكنها تأمين طائرات مقاتلة من دول أخرى في حال لم تحصل على مقاتلات "إف-16" (F-16) من الولايات المتحدة.

وقال في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة في إسطنبول "يمكننا تأمين طائرات مقاتلة من أي مكان، فهناك بريطانيا وفرنسا وروسيا تبيعها، وثمة دول تلمّح لنا بذلك".

وأضاف "آمل ألا تقودنا الولايات المتحدة إلى سُبل أخرى بخصوص ملف مقاتلات "إف-16″، فهي ليست المكان الوحيد الذي يبيع طائرات حربية".

ولفت إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال خلال لقاء بينهما في العاصمة الإسبانية مدريد إنه سيقدم الدعم في ما يخص بيع مقاتلات لتركيا، وانتهج مقاربة إيجابية في هذا الصدد، وأوضح أردوغان أن بايدن ألمح له خلال اللقاء إلى أن أعضاء الحزب الجمهوري لا يقدمون الدعم اللازم.

وبيّن أردوغان أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو التقى أحد الأعضاء المسؤولين من الحزب الجمهوري الأميركي في بلغاريا، وأبلغه الأخير بأنهم سيقدمون الدعم لتركيا.

يشار إلى أن واشنطن لم تسلم تركيا مقاتلات "إف-35" بذريعة تزود أنقرة بمنظومة "إس-400" (S-400) الروسية للدفاع الجوي، وذلك بعدما أحجمت الولايات المتحدة عن تزويد تركيا بمنظومات باتريوت.

من جهة أخرى، أشار أردوغان إلى استمرار الخطوات الخاطئة التي اتخذتها الولايات المتحدة بشأن ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تربطها علاقات بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.

وشدّد على أن الغرب لم يخض حتى اليوم عملية سليمة أو كفاحًا ضد "تنظيم الدولة الإرهابي" بل يكتفي بالأقوال ولا يفعل شيئا آخر.