أميركا أعلنت عن مساعدات جديدة.. وزراء دفاع عشرات الدول يجتمعون بألمانيا لحشد الدعم لأوكرانيا

انطلقت، اليوم الخميس، بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا أعمال اجتماع يضم العشرات من وزراء الدفاع لحشد الدعم العسكري للقوات الأوكرانية في مواجهة الهجوم العسكري الروسي.

وفي مستهل الاجتماع، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الرئيس جو بايدن وافق على إرسال أسلحة إضافية بقيمة 675 مليون دولار لأوكرانيا.

وأوضح أوستن أن الاجتماع سيناقش كيف يمكن للدول العمل معا لتدريب القوات الأوكرانية، وتحسين قدراتها الدفاعية.

وأضاف "تحتاج مجموعة الاتصال هذه إلى اتخاذ موقف لدعم الشجعان المدافعين عن أوكرانيا على المدى الطويل، وذلك يعني تدفقا مستمرا وحازما للإمكانيات الآن".

وستشمل أحدث حزمة أميركية المزيد من الذخيرة وعربات هامفي وأنظمة مضادة للدبابات.

ويبحث وزراء الدفاع المجتمعون سبل تقديم دعم طويل الأمد لكييف في مواجهة الهجوم الروسي.

كما وافقت الولايات المتحدة اليوم على مساعدة جديدة بقيمة ملياري دولار بشكل قروض وهبات إلى أوكرانيا والدول المجاورة لها لشراء معدات عسكرية أميركية، كما أعلنت الخارجية الأميركية.

وكانت واشنطن قدمت بالفعل مساعدات عسكرية تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار لحكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ هجوم القوات الروسية على بلاده في 24 فبراير/شباط الماضي.

وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الحملة بأنها "عملية خاصة" لنزع السلاح في أوكرانيا.

بينما يتهم زيلينسكي موسكو بالسعي للسيطرة على بلاده والتي تخلصت من الهيمنة الروسية عند تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991.