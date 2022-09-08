الضفة الغربية.. شهيد شمال رام الله واعتقالات في جنين ونابلس والقدس

استشهد فلسطيني، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، كما اعتقل الاحتلال عددا من المواطنين في جنين ونابلس (شمال) والقدس، في ظل حملة مداهمات واعتقالات تشنها تل أبيب في الضفة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشؤون المدنية الإسرائيلية أبلغت بخبر استشهاد مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي عند مدخل قرية بيتين بمحافظة رام الله والبيرة فجر اليوم، وأضاف متحدث باسم الوزارة أن الشهيد هو هيثم هاني مبارك (17 عاما).

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن جيش الاحتلال أطلق النار، في ساعة مبكرة من فجر الخميس، على فلسطيني عند مدخل قرية بيتين، بالقرب من حاجز بيت إيل العسكري.

وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي أغلق الموقع ومنع الوصول إلى المصاب في حينه، وذكر الشهود أن السلطات الإسرائيلية ما تزال تحتجز الجثمان.

بالمقابل، تقول الرواية الإسرائيلية إن الجيش كان يقوم "بنشاطات روتينية بالقرب من بلدة بيتين، قبل أن يهاجم مشتبهٌ به جنديا بمطرقة، مما أدى إلى إصابته بجروح في وجهه. ورد الجندي بإطلاق النار وتحييد المشتبه به".

اقتحامات واعتقالات

من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عدداً من مدن وقرى ومخيمات الضفة، رافقتها مواجهات واشتباكات مسلحة متفرقة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، طالت حتى الآن نحو 10 مواطنين، بينهم ستة من أفراد عائلة واحدة.

وطالت الاقتحامات والاعتقالات حي الهدف ومخيم جنين، حيث داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل بينها منازل عائلة غوادرة الذي يزعم الاحتلال أن أبناءها هم منفذي عملية الأغوار التي أسفرت عن إصابة 7 جنود إسرائيليين منذ أيام.

كما اقتحم الاحتلال مخيم بلاطة وقبر يوسف شرق نابلس، ومخيم الجلز شمال رام، ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال يقتحم بشكل شبه يومي الفترة الأخيرة مناطق الضفة بدعوى اعتقال مطلوبين، وهو ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.