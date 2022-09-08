انفجار قنبلة في حديقة منزل وزير لبناني

قال المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، إن قنبلة مربوطة بأسلاك كهربائية انفجرت في حديقة منزل الوزير في بلدته طاريا بمنطقة البقاع شرقي البلاد.

وتقوم الأجهزة الأمنية بالكشف على الموقع والتحقيق في القضية، حسب ما صرح به المكتب الإعلامي لوزير الأشغال.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء فإن الوزير محسوب على جماعة حزب الله، وإن الانفجار لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات حول الانفجار أو الجهة التي تقف خلفه.