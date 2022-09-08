إصابة شاب فلسطيني قرب قرية بيتين والجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس لتأمين مستوطنين

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية بيتين شمال شرقي رام الله.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على مواطن عند مدخل قرية بيتين، بالقرب من حاجز "بيت إيل" شمال مدينة البيرة، ما أدى إلى إصابته بجروح لم تعرف طبيعتها بعد.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باقتحام عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وذلك لتأمين دخول المستوطنين المتطرفين بهدف القيام بطقوس دينية عند قبر يوسف شرقي المدينة.

وقالت مصادر محلية في المدينة إن العشرات من الجنود القناصة الإسرائيليين قاموا باعتلاء الأبنية العالية في محيط القبر، فيما سُمع دويّ انفجارات متلاحقة أعقبها إطلاق نار.