صدمة وحزن ومواساة.. التعازي تتوالى على بريطانيا بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية

توالت ردود الفعل داخل بريطانيا وعبر العالم إثر إعلان قصر باكنغهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية اليوم الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.

فقد قال الملك تشارلز الثالث الذي خلف والدته على عرش بريطانيا إن "وفاة والدتي الحبيبة الملكة إليزابيث أكبر لحظة حزن بالنسبة لي".

كما قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس -في كلمة لها إثر إعلان الخبر- إن وفاة الملكة إليزابيث الثانية "صدمة كبيرة لبريطانيا والعالم.. ونشعر جميعا بصدمة شديدة".

وأضافت "بلادنا نمت وازدهرت في كنف الملكة إليزابيث الثانية.. نعلن ولاءنا للملك تشارلز الثالث".

ودوليا عبّر عدد من الزعماء والرؤساء وقادة الدول عن تعازيهم لبريطانيا وشعبها إثر إعلان نبأ وفاة الملكة. وفيما يلي أهم هذه الردود:

الولايات المتحدة

الرئيس جو بايدن: "إليزابيث الثانية كانت امرأة دولة ذات وقار وثبات لا مثيل لهما.. وسيدة دولة عملت على تعميق التحالف الأساسي بين المملكة والولايات المتحدة".

الرئيس السابق دونالد ترامب: "الملكة الراحلة امرأة عظيمة لم ترتكب أخطاء.. من يمكن أن يفعل أعظم مما فعلته؟ وقد فعلت ذلك لفترة طويلة، وفعلته جيدا ولم ترتكب أخطاء".

الرئيس السابق باراك أوباما: "الملكة إليزابيث تميزت بالفضيلة والأناقة وإحساس بالواجب لا يتزحزح، وكانت تصغي وتفكر بحس إستراتيجي وتقف وراء إنجازات دبلوماسية كثيرة".

فرنسا

الرئيس إيمانويل ماكرون: "أتذكر الملكة إليزابيث كصديقة لفرنسا وملكة للقلوب".

ألمانيا

الرئيس فرانك فالتر شتاينماير: "الملكة إليزابيث امرأة كتبت التاريخ.. وكانت رمزا للمصالحة مع ألمانيا".

إسبانيا

الملك فيليبي السادس: "أنتم جميعا في قلوبنا وأفكارنا. سنفتقدها كثيرا".

رئيس الوزراء بيدرو سانشيز: "إليزابيث الثانية كانت شخصية عالمية مهمة وشاهدة ومؤثرة في تاريخ بريطانيا وأوروبا".

إيطاليا

وصف رئيس الوزراء ماريو دراغي إليزابيث الثانية بالملكة "المحبوبة" التي مثلت المملكة المتحدة ومنظمة الكومنولث "بتوازن وحكمة".

بلجيكا

الملك لويس فيليب: "كانت ملكة استثنائية طبعت التاريخ بعمق وأثبتت وقارا وشجاعة وتفانيا طوال فترة حكمها.. كانت شخصية خارجة على المألوف. سنحتفظ دائما بذكرى مؤثرة عن هذه السيدة الكبيرة. كل من لقاءاتنا سيبقى إلى الأبد محفورا في ذاكرتنا".

تركيا

الرئيس رجب طيب أردوغان: "حزنت لنبأ وفاة الملكة إليزابيث وأقدم خالص التعازي للعائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة".

روسيا

الرئيس فلاديمير بوتين يعرب عن تعازيه للملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة، وقال -في بيان أصدره الكرملين- إنه "طوال عقود عدة، تمتعت إليزابيث الثانية بحب رعاياها واحترامهم، وكذلك بسلطة على الساحة العالمية".

أوكرانيا

الرئيس فولوديمير زيلينسكي: "وفاة الملكة إليزابيث الثانية خسارة لا يمكن تعويضها".

الفاتيكان

البابا فرنسيس: "حزنت أشد الحزن بعد علمي بوفاة الملكة إليزابيث الثانية".

المفوضية الأوروبية

رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: "الراحلة كانت شاهدة على الحرب والمصالحة في أوروبا وخارجها، وعلى تحولات عميقة في كوكبنا ومجتمعاتنا.. كانت بمثابة عنصر اطمئنان في الأوقات الصعبة.. أتمنى للملك تشارلز الثالث الحكمة والقوة لكي يتمكن من متابعة ما حققته".

كندا

رئيس الوزراء جاستن ترودو: "الملكة إليزابيث كان لها وجود دائم في حياتنا وخدمتها للكنديين ستبقى للأبد جزءا مهما في تاريخ بلادنا".

أستراليا

أشاد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بـ"نزاهة لا حدود لها" لدى الملكة إليزابيث، متحدثا عن "نهاية زمن" برحيلها، كما أثنى على "حكم تاريخي وحياة طويلة مكرسة للواجب والعائلة والإيمان والخدمة".

نيوزيلندا

وصفت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الملكة إليزابيث بـ"الاستثنائية"، وأمرت بتنكيس الأعلام وتنظيم مراسم حداد رسمية، في حين أعلن مكتبها أن الملك الجديد تشارلز الثالث "أصبح الرئيس الجديد لدولة نيوزيلندا".

البرازيل

الرئيس غايير بولسونارو: "الملكة إليزابيث الثانية لم تكن ملكة للشعب البريطاني فقط وإنما لنا جميعا".

الأردن

الملك عبد الله الثاني: "الأردن حزين لرحيل جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا".

فلسطين

الرئيس محمود عباس بعث برقية عزاء لعاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث.

مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الملكة إليزابيث الثانية قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة، وأؤكد عزمنا على العمل مع الملك تشارلز لتعزيز علاقات بلدينا وشعبينا الصديقين".

قطر

أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تعازيه للعائلة المالكة والشعب البريطاني وحكومته، وأمر بتنكيس الأعلام في قطر لمدة 3 أيام.

ووصف الأمير الملكة الراحلة بأنها كانت "صديقة لدولة قطر ورمزا للحكمة والاعتدال وبُعد النظر وسداد الرأي، عمقت العلاقة التاريخية الوطيدة بين دولة قطر والمملكة المتحدة".

الإمارات

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات: "ننضم لبقية العالم في الحزن في رحيل جلالة الملكة إليزابيث".

إسرائيل

رئيس الوزراء يائير لبيد: "نيابة عن حكومة وشعب إسرائيل، أرسل التعازي للأسرة الملكية وشعب المملكة المتحدة في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية. تترك وراءها إرثا لا يضاهى في القيادة والخدمة. نتمنى أن تدوم ذكراها مباركة".

الهند

أبدى رئيس الوزراء ناريندرا مودي "ألمه" لوفاة إليزابيث الثانية وكتب على تويتر أن الملكة الراحلة "جسّدت قيادة ملهمة لأمتها وشعبها"، مقدما تعازيه للعائلة الملكية وللبريطانيين.

باكستان

رئيس الوزراء عارف علوي وصف الراحلة بأنها كانت "زعيمة كبيرة وخيّرة"، ورأى أن وفاتها تترك فراغا هائلا. مؤكدا أن "ذكراها ستبقى محفورة بأحرف من ذهب في سجلات تاريخ العالم".

الأمم المتحدة

التزم ممثلو الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حدادا على الملكة إليزابيث الثانية.