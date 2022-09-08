قصر باكنغهام: أطباء الملكة إليزابيث الثانية قلقون بشأن صحتها

قال قصر باكنغهام في بريطانيا -في بيان اليوم الخميس- إنه "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، أعرب أطباء الملكة إليزابيث الثانية عن قلقهم بشأن صحتها، وأوصوا بأن تخضع للإشراف الطبي".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تم إبلاغ أسرتها بهذه التطورات، وأن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وابنه الأمير وليام توجها إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث في قلعة بالمورال بأسكتلندا، بعد أنباء عن قلق الأطباء بشأن صحتها.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء ليز تراس إن "الدولة بأكملها" تشعر "بالقلق البالغ" إزاء هذه الأنباء، وأضافت "قلبي وقلوب المواطنين في المملكة المتحدة مع الملكة وأسرتها في هذا الوقت".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الملكة البالغة من العمر 96 عاما، تعاني مند أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي من مشكلات صحية، سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.