شقيقان كنديان قتلا 10 أشخاص طعنا.. أحدهما عثر عليه ميتا والآخر فارق الحياة بعد اعتقاله

أفادت وسائل إعلام كندية اليوم الخميس بأن ثاني المشتبه في تنفيذهما هجمات بالسكاكين في غرب البلاد الأحد الماضي توفي بعد توقيفه، دون مزيد من التفاصيل.

وقد توفي مايلز ساندرسون بعد توقيفه، فيما عثر على شقيقه ميتا الاثنين الماضي، وقد نفذ الأخوان عمليات طعن أدت لمقتل 10 أشخاص من السكان الأصليين وجرح 18 آخرين.

وكانت الشرطة الكندية قالت أمس الأربعاء إنها احتجزت المشتبه به الثاني المطلوب في سلسلة حوادث طعن في مطلع الأسبوع. وجاء في بيان للشرطة أنه لم يعد هناك خطر على السلامة العامة في ما يتعلق بهذا التحقيق.

وألقت الشرطة القبض على مايلز ساندرسون (30 عاما) في اليوم الرابع من مطاردة مكثفة. ولاحقا، قالت وسائل إعلام كندية إن مايلز البالغ من العمر 32 عاما توفي بعد توقيفه.

وقالت الشرطة إن بعض الضحايا استُهدفوا عن عمد على ما يبدو، فيما هوجم آخرون عشوائيا، ولم تذكر السلطات أي دوافع وراء الهجمات.

ومن المقرر أن تعقد الشرطة مؤتمرا صحفيا في الساعة 19:30 (الخميس 01:30 بتوقيت غرينتش) تتناول فيه هذه الهجمات التي خلفت 10 قتلى و18 جريحا ونفذها -حسب المحققين- الشقيقان ساندرسون.