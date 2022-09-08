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رئيس الأركان القطري ونظيره السعودي يستعرضان العلاقات العسكرية بين البلدين

الجانبان ناقشا سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين (قنا)
8/9/2022

التقى الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الأربعاء، الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودية والوفد المرافق له ضمن مراسم استقبال رسمية، بمطار قاعدة العديد الجوية في قطر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

واصطحب رئيس أركان القوات المسلحة القطرية نظيره السعودي في زيارة مقر القوات الجوية الأميرية، وقاما بجولة في مرافقها واستعرضا أبرز الطائرات الحربية وطائرات النقل وطائرات التدريب التي تمتلكها القوات الجوية الأميرية، وكذلك زيارة مركز العمليات الجوية المشتركة.

وشملت الزيارة كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية، والتعريف بأبرز ما تحتويه من مرافق.

وحضر اللقاء ومراسم الاستقبال والزيارات عدد من كبار القادة والضباط من الجانبين القطري والسعودي.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)