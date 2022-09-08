رئيس الأركان القطري ونظيره السعودي يستعرضان العلاقات العسكرية بين البلدين

التقى الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الأربعاء، الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودية والوفد المرافق له ضمن مراسم استقبال رسمية، بمطار قاعدة العديد الجوية في قطر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

رئيس الأركان يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة #السعودية ويزوران عددا من المنشآت العسكرية#قناhttps://t.co/Ns9GxE3XnY pic.twitter.com/X2KGBjFiTl — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 7, 2022

واصطحب رئيس أركان القوات المسلحة القطرية نظيره السعودي في زيارة مقر القوات الجوية الأميرية، وقاما بجولة في مرافقها واستعرضا أبرز الطائرات الحربية وطائرات النقل وطائرات التدريب التي تمتلكها القوات الجوية الأميرية، وكذلك زيارة مركز العمليات الجوية المشتركة.

وشملت الزيارة كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية، والتعريف بأبرز ما تحتويه من مرافق.

وحضر اللقاء ومراسم الاستقبال والزيارات عدد من كبار القادة والضباط من الجانبين القطري والسعودي.