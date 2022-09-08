تونس.. جبهة الخلاص الوطني تقرر مقاطعة الانتخابات النيابية

أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أنها قررت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي -في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء- إن القرار اتخذ بشكل نهائي لأسباب عدة، من بينها الأزمة المرتبطة بالقانون الانتخابي.

ورأى الشابي أن الرئيس التونسي قيس سعيد يتجه إلى الانفراد بصياغة القانون الانتخابي، إذ لم يتبقَّ سوى 10 أيام قبل انتهاء الآجال الرسمية لإصداره.

وأكد الشابي أن الجبهة ترفض الانخراط فيما وصفه بالمسار الانقلابي الذي ينتهجه سعيد، وأضاف أن القانون الانتخابي المنتظر يأتي في سياق "انفرادي" و"إقصائي".

ويتعين إصدار القانون الانتخابي في أجل لا يتجاوز 17 سبتمبر/أيلول الجاري، على أن تجرى الانتخابات في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق خريطة الطريق التي وضعها الرئيس سعيد.

وكانت جبهة الخلاص الوطني، التي قادت مسيرات احتجاجية رفضا للإجراءات الاستثنائية التي شرع سعيد في اتخاذها منذ 25 يوليو/تموز 2021، قاطعت أيضا الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد في 25 يوليو/تموز الماضي والذي عزز بشكل كبير من سلطات الرئيس.

وتتهم الجبهة، وأحزاب أخرى، الرئيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي، بينما يقول هو إنه يعمل على تصحيح مسارة الثورة ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.