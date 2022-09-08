تناول تقرير أممي جديد الانتكاسة التي سببتها جائحة كورونا للعالم على مستويات الصحة ومتوسط العمر والمعيشة والتعليم، وسط مخاوف من تفاقم هذا الوضع بسبب تداعيات الحرب الجارية في أوكرانيا.

وقد ظهر وباء كورونا في ووهان بالصين أواخر عام 2019، وتفشى في معظم أنحاء العالم في السنوات اللاحقة، حيث أصاب أكثر من 600 مليون إنسان وأدى إلى 6.5 ملايين وفاة على الأقل.

وقال تقرير أممي نشرت وكالة الأنباء الفرنسية مقتطفا منه إن العالم تراجع 5 سنوات في متوسط العمر والتعليم ومستوى المعيشة.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذا "التراجع الهائل" يشمل أكثر من 90% من دول العالم.

وللمرة الأولى منذ تبنيه قبل 30 عاما انخفض مؤشر التنمية البشرية لعامين على التوالي في 2020 و2021.

ويأخذ هذا المؤشر في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة.

وعبر التقرير الأممي عن الخشية من أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع الذي سببته جائحة كوفيد-19.