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ترامب: الجميع يريدني أن أترشح في انتخابات 2024

Save America rally in Wilkes-Barre Township, Pennsylvania
ترامب خلال حملة "أنقذوا أميركا" في 3 سبتمبر/أيلول الجاري (الأناضول)
8/9/2022-|آخر تحديث: 8/9/202208:07 PM (مكة المكرمة)

ألمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرة أخرى إلى أنه قد يترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، مؤكدا -في مقابلة مع محطة تلفزيونية هندية- أن هذا الأمر "سيجعل الكثير من الناس مسرورين".

وقال ترامب -بحسب مقتطفات من المقابلة التي ستبثها شبكة "إن دي تي في" الهندية بكاملها في وقت متأخر اليوم الخميس- "الجميع يريدني أن أترشح. أنا أتصدر استطلاعات الرأي.. في كل استطلاعات الرأي لدى الجمهوريين والديمقراطيين".

وأضاف "سأتخذ قرارا في مستقبل قريب جدا، وأعتقد أن الكثير من الناس سيكونون مسرورين جدا".

وكرر ترامب (76 عاما) خلال المقابلة مزاعمه السابقة بأن انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن كانت مزورة، وقال "هناك أدلة هائلة".

وواجه الملياردير نجم تلفزيون الواقع سابقا تحقيقا قانونيا مكثفا بسبب تحركاته لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، وبشأن الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

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إحدى الحملات التي نظمها أنصار ترامب وتطالب بعودته إلى رئاسة أميركا (غيتي)

وفي الشهر الماضي، قام مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بمداهمة منزل ترامب في مارالاغو في فلوريدا بشبهة احتفاظه بشكل غير شرعي بوثائق سرية تعود لعهده في البيت الأبيض.

وقد ندد ترامب -السبت الماضي خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا- بما وصفها بـ"مداهمة مخزية"، نافيا ارتكاب أي مخالفة، ووصف المداهمة بأنها "من أفظع الاعتداءات على الديمقراطية في تاريخ بلادنا".

المصدر : الفرنسية