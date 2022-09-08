بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. تعرف على صلاحيات الملك ونظام الوراثة في بريطانيا

أعلن قصر باكنغهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي أصبحت ملكة لبريطانيا منذ عام 1952، وتوفيت عن عمر ناهز 96 عاما، ليصبح ابنها البكر تشارلز الثالث ملكا على البلاد.

وتزوج الملك تشارلز الثالث في يوليو/تموز 1981 بالليدي ديانا سبنسر التي أصبحت أميرة ويلز، ورزقا بولدين: وليام وهاري، وانفصل الزوجان لاحقا وتم طلاقهما عام 1996.

وبعد مقتل الأميرة ديانا في 31 أغسطس/آب 1997، تزوج الأمير تشارلز كاميلا باركر بولز في التاسع من أبريل/نيسان 2005.

ويصبح ملك بريطانيا الملك الدستوري لـ16 دولة من مجموع 53 من دول الكومنولث التي يرأسها، فهو ملك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهو رئيس الكومنولث وملك 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، وهي: جامايكا، وباربادوس، وباهاماس، وغرينادا، وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، وتوفالو، وسانت لوسيا، وسانت فينسنت والغرينادين، وبليز، وأنتيغوا وباربودا، وسانت كيتس ونيفيس.

ورغم أن الصلاحيات السياسية التي يتمتع بها ملك بريطانيا رمزية بشكل كبير، فإنه يستخدم بعضها فعليا كما في حال إجراء الانتخابات العامة، أو في الأزمات، كما يستخدم وزراء الحكومة هذه الصلاحيات نيابة عنه عند الحاجة لتسهيل الأمور.

ومن ضمن هذه الصلاحيات حل البرلمان واستدعاؤه للانعقاد، ويحدث هذا عادة عند انتهاء الدورات البرلمانية، كما يستدعي الملك البرلمان للانعقاد عند حضوره جلسته الافتتاحية، أيضا للملك صلاحية التصديق على مشروعات القوانين التي يصدرها البرلمان والتوقيع عليها لكي تكتسب صفة النفاذ، كما للملك حق رفض المصادقة على القوانين، وتعيين وإقالة الوزراء، وإعلان الحرب، والعفو الملكي.

وهذه أبرز المعلومات عن تسلسل وراثة العرش في بريطانيا

بموجب القانون العام، يُورث التاج لأبناء الملك أو لأقرب نسيب للملك الذي ليس لديه أطفال، وبناء على ذلك فإن الوريث الظاهر للملك الجديد هو ابنه الأكبر الأمير ويليام دوق كامبريدج، والثاني في الترتيب هو الأمير جورج الابن الأكبر لدوق كامبريدج، تليه شقيقته الأميرة شارلوت وشقيقهما الأصغر الأمير لويس، ثم الأمير هاري دوق ساسكس الابن الأصغر لأمير ويلز.

وبموجب اتفاقية بيرث التي دخلت حيز التنفيذ عام 2015، فإن الستة الأوائل في ترتيب العرش بحاجة إلى موافقة الملك قبل الزواج، ومن دون هذه الموافقة يُستبعدون هم وأطفالهم من خط الخلافة.

ويمكن تعيين أول 4 أشخاص في خط الخلافة ممن تزيد أعمارهم على 21 عامًا، وكذلك قرينة الملك، مستشارين للدولة، حيث يؤدي مستشارو الدولة بعض واجبات الملك في المملكة المتحدة أثناء تواجده خارج البلاد أو عجزه مؤقتًا. وخلاف ذلك ليس على الأفراد في ترتيب العرش أن يتقلدوا أدوارا قانونية أو رسمية محددة.

وفي القائمة التالية أول 15 شخصا من خط الخلافة، وجميعهم من نسل الملكة إليزابيث الثانية:

1- الأمير وليام

الأمير وليام، دوق كامبريدج، وولي العهد الجديد، هو الابن البكر لأمير ويلز وديانا أميرة ويلز، وتسلسله الأول في تولي العرش البريطاني بعد والده.

كان وليام يبلغ من العمر 15 عاما عندما قتلت والدته، ودرس في جامعة سانت أندروز حيث التقى زوجته المستقبلية كيت ميدلتون، وتزوجا عام 2011، وعندما بلغ 21 عاما عُيّن مستشارا للدولة مما خوله تمثيل الملكة في المناسبات الرسمية.

ورُزق وليام وزوجته بابنهما الأول جورج في يوليو/تموز 2013، وابنتهما شارلوت عام 2015، وابنهما الثاني لوي عام 2018.

تدرب الأمير وليام في الجيش والبحرية والقوات الجوية، وقضى 3 سنوات طيارا في سرب البحث والإنقاذ التابع للقوة الجوية الملكية، كما عمل سنتين مساعد طيار في وحدة الإسعاف الجوي في مقاطعة إيست أنغليا علاوة على واجباته الملكية، وتفرغ بعدها لهذه الواجبات نيابة عن الملكة وجده دوق أدنبرة.

2- الأمير جورج

ولد الأمير جورج أمير كامبريدج في 22 يوليو/تموز 2013 في العاصمة لندن، والتحق بالمدرسة في سبتمبر/أيلول 2017، وهو الثاني في تسلسل وراثة العرش، بعد والده.

3- الأميرة شارلوت

في الثاني من مايو/أيار 2015، رزق الأمير وليام وزوجته دوقة كامبريدج بطفلتهما الثانية شارلوت، وأطلق والداها عليها اسم شارلوت إليزابيث ديانا.

وشارلوت هي الثالثة في تسلسل وراثة العرش، ولقبها صاحبة السمو الملكي أميرة كامبريدج شارلوت.

4- الأمير لويس

في 23 أبريل/نيسان 2018، وضعت دوقة كامبريدج طفلها الثالث، الذي سمي لويس آرثر تشارلز، ويحتل المركز الرابع في تسلسل وراثة العرش.

5- الأمير هاري

هو ثاني أبناء الأمير تشارلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز، ورغم تخليه وزوجته ميغان ماركل عن مهامهما الملكية والاستقلال عن العائلة في يناير/كانون الثاني 2020 بموافقة الملكة إليزابيث، فإنه لا يزال يحتل المركز الخامس في ترتيب عرش بريطانيا، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

درس الأمير هاري دوق ساسيكس في الأكاديمية العسكرية في ساندهيرست، وتخرج ملازما في الجيش وخدم قائد طائرات مروحية.

وعندما بلغ من العمر 21 عاما عُيّن مستشارا للدولة وأناب عن الملكة في عدد من المسؤوليات الرسمية.

خدم هاري في أفغانستان مرتين بين عامي 2012 و2013 قائدا لمروحية من طراز آباتشي، وُسرح من الجيش عام 2015.

6- الأمير آرشي

هو الابن الأول للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وولد في السادس من مايو/أيار 2019، ويحتل الموقع السادس في تسلسل وراثة العرش.

7- الأميرة ليليبت

هي ليليبت ليلي ديانا مَونتباتن وندسور ابنة الأمير هاري دوق ساسيكس، ولدت في الرابع من يونيو/حزيران 2021 في الولايات المتحدة، وهي أول نبيل إنجليزي يولد في أميركا.

8- الأمير أندرو

هو ثالث أبناء الملكة إليزابيث، وهو دوق يورك، وخلع عليه لقب دوق يورك بعد اقترانه بسارة فيرغسون التي أصبحت دوقة يورك عام 1986.

خدم الأمير أندرو في البحرية الملكية 22 عاما. وعلاوة على مسؤولياته الملكية، تولى مسؤوليات تجارية نيابة عن الحكومة حتى عام 2011.

9- الأميرة بياتريس

هي الأبنة الأولى لدوق يورك، ولدت عام 1988، ولقبها الرسمي الكامل هو صاحبة السمو الملكي أميرة يورك بياتريس.

10- الأميرة يوجيني

هي الابنة الصغرى للأمير أندرو وسارة دوقة يورك، ولدت عام 1990. ولقبها الرسمي الكامل هو صاحبة السمو الملكي أميرة يورك يوجيني.

11- إدوارد (إيرل وسكس)

هو الابن الأصغر للملكة إليزابيث الثانية، ولد في العاشر من مارس/آذار 1964، وتزوج عام 1999 من صوفي ريز جونز (التي أصبحت كونتيسة وسكس بعد الزواج) ولديهما طفلان: الليدي لويز ويندسور (ولدت في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2003) وجيمس فايكاونت السيفيرن (ولد في 17 ديسمبر/كانون الأول 2007).

ورغم أنه يفترض أن يحمل إدوارد لقب دوق لكونه ابن الملكة قانونيا، ولويز وجيمس يعدان أميرة وأمير لأنهما حفيدي الملكة من السلالة الذكورية، فإنه بناء على رغبة إدوارد وصوفي فهما يحملان لقب إيرل وكونتيسة وسكس منذ زفافهما، وهو لقب أصغر من الدوق.

12- فايكاونت السيفيرن

هو الابن الأصغر لإيرل وكونتيسة وسكس، وفضل الوالدان أن يمنحا طفليهما ألقابا شرفية بوصفهما أبناء إيرل عوضا عن لقبي أمير وأميرة.

13- الليدي لويز

السيدة (الليدي) لويز هي الابنة البكر لإيرل وكونتيسة وسكس.

14- الأميرة الملكية آن

الأميرة الملكية آن ثاني أولاد الملكة إليزابيث وابنتها الوحيدة. وخلع عليها لقب "الأميرة الملكية" في يونيو/حزيران 1987.

أصبحت فارسة مبجلة، وفازت بميدالية ذهبية واحدة عام 1971، وميداليتين فضيتين عام 1975 في بطولة أوروبا للفروسية. وفي عام 1976، أصبحت أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يتنافس في الألعاب الأولمبية (أولمبياد مونتريال).

ومعروف عنها مشاركتها في العديد من المنظمات الخيرية، مثل منظمة "أنقذوا الطفولة" التي تتولى رئاستها منذ عام 1970.

15- بيتر فليبس

نجل الأميرة الملكية آن، وأكبر أحفاد الملكة إليزابيث الثانية، ولد في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1977، واقترن عام 2008 بالكندية أوتم كيلي، ورزقا ببنتين: سافانا التي ولدت عام 2010، وآيلا التي ولدت عام 2012.

وأعلن في 11 فبراير/شباط 2020 انفصاله عن زوجته الكندية بعد زواج استمر 12 عامًا.

ولا يحمل أولاد الأميرة الملكية أي ألقاب ملكية، لأنهم ينحدرون من الفرع الأنثوي للأسرة. وكان مارك فليبس رفض أن يُخلع عليه لقب إيرل عند زواجه، ولذا لا يحمل ابنيه أي لقب شرفي.