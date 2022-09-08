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بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. تعرف على صلاحيات الملك ونظام الوراثة في بريطانيا

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الملكة إليزابيث وعدد من أفراد الأسرة المالكة خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش (شترستوك)
8/9/2022-|آخر تحديث: 8/9/202209:11 PM (مكة المكرمة)

أعلن قصر باكنغهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي أصبحت ملكة لبريطانيا منذ عام 1952، وتوفيت عن عمر ناهز 96 عاما، ليصبح ابنها البكر تشارلز الثالث ملكا على البلاد.

وتزوج الملك تشارلز الثالث في يوليو/تموز 1981 بالليدي ديانا سبنسر التي أصبحت أميرة ويلز، ورزقا بولدين: وليام وهاري، وانفصل الزوجان لاحقا وتم طلاقهما عام 1996.

وبعد مقتل الأميرة ديانا في 31 أغسطس/آب 1997، تزوج الأمير تشارلز كاميلا باركر بولز في التاسع من أبريل/نيسان 2005.

ويصبح ملك بريطانيا الملك الدستوري لـ16 دولة من مجموع 53 من دول الكومنولث التي يرأسها، فهو ملك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهو رئيس الكومنولث وملك 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، وهي: جامايكا، وباربادوس، وباهاماس، وغرينادا، وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، وتوفالو، وسانت لوسيا، وسانت فينسنت والغرينادين، وبليز، وأنتيغوا وباربودا، وسانت كيتس ونيفيس.

ورغم أن الصلاحيات السياسية التي يتمتع بها ملك بريطانيا رمزية بشكل كبير، فإنه يستخدم بعضها فعليا كما في حال إجراء الانتخابات العامة، أو في الأزمات، كما يستخدم وزراء الحكومة هذه الصلاحيات نيابة عنه عند الحاجة لتسهيل الأمور.

ومن ضمن هذه الصلاحيات حل البرلمان واستدعاؤه للانعقاد، ويحدث هذا عادة عند انتهاء الدورات البرلمانية، كما يستدعي الملك البرلمان للانعقاد عند حضوره جلسته الافتتاحية، أيضا للملك صلاحية التصديق على مشروعات القوانين التي يصدرها البرلمان والتوقيع عليها لكي تكتسب صفة النفاذ، كما للملك حق رفض المصادقة على القوانين، وتعيين وإقالة الوزراء، وإعلان الحرب، والعفو الملكي.

الملكة إليزابيث والأمير فيليب في كلارنس هاوس مع الأمير تشارلز والأمير إدوارد والأميرة آن والأمير أندرو على مأدبة عشاء بمناسبة الذكرى الماسية للزواج في عام 2007.
الملكة إليزابيث والأمير فيليب مع الأمير تشارلز (يسار) وعدد من الأسرة الملكية خلال الاحتفال بالذكرى الماسية للزواج عام 2007 (غيتي)

وهذه أبرز المعلومات عن تسلسل وراثة العرش في بريطانيا

بموجب القانون العام، يُورث التاج لأبناء الملك أو لأقرب نسيب للملك الذي ليس لديه أطفال، وبناء على ذلك فإن الوريث الظاهر للملك الجديد هو ابنه الأكبر الأمير ويليام دوق كامبريدج، والثاني في الترتيب هو الأمير جورج الابن الأكبر لدوق كامبريدج، تليه شقيقته الأميرة شارلوت وشقيقهما الأصغر الأمير لويس، ثم الأمير هاري دوق ساسكس الابن الأصغر لأمير ويلز.

وبموجب اتفاقية بيرث التي دخلت حيز التنفيذ عام 2015، فإن الستة الأوائل في ترتيب العرش بحاجة إلى موافقة الملك قبل الزواج، ومن دون هذه الموافقة يُستبعدون هم وأطفالهم من خط الخلافة.

ويمكن تعيين أول 4 أشخاص في خط الخلافة ممن تزيد أعمارهم على 21 عامًا، وكذلك قرينة الملك، مستشارين للدولة، حيث يؤدي مستشارو الدولة بعض واجبات الملك في المملكة المتحدة أثناء تواجده خارج البلاد أو عجزه مؤقتًا. وخلاف ذلك ليس على الأفراد في ترتيب العرش أن يتقلدوا أدوارا قانونية أو رسمية محددة.

وفي القائمة التالية أول 15 شخصا من خط الخلافة، وجميعهم من نسل الملكة إليزابيث الثانية:

BERLIN, GERMANY - JULY 19: Prince William, Duke of Cambridge and Catherine, Duchess of Cambridge attend The Queen's Birthday Party at the British Ambassadorial Residence during an official visit to Poland and Germany on July 19, 2017 in Berlin, Germany. (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)
الأمير هاري دوق كامبريدج وولي العهد الجديد (غيتي)

1- الأمير وليام

الأمير وليام، دوق كامبريدج، وولي العهد الجديد، هو الابن البكر لأمير ويلز وديانا أميرة ويلز، وتسلسله الأول في تولي العرش البريطاني بعد والده.

كان وليام يبلغ من العمر 15 عاما عندما قتلت والدته، ودرس في جامعة سانت أندروز حيث التقى زوجته المستقبلية كيت ميدلتون، وتزوجا عام 2011، وعندما بلغ 21 عاما عُيّن مستشارا للدولة مما خوله تمثيل الملكة في المناسبات الرسمية.

ورُزق وليام وزوجته بابنهما الأول جورج في يوليو/تموز 2013، وابنتهما شارلوت عام 2015، وابنهما الثاني لوي عام 2018.

تدرب الأمير وليام في الجيش والبحرية والقوات الجوية، وقضى 3 سنوات طيارا في سرب البحث والإنقاذ التابع للقوة الجوية الملكية، كما عمل سنتين مساعد طيار في وحدة الإسعاف الجوي في مقاطعة إيست أنغليا علاوة على واجباته الملكية، وتفرغ بعدها لهذه الواجبات نيابة عن الملكة وجده دوق أدنبرة.

LONDON, ENGLAND - JULY 10: Prince George of Cambridge attends the Men's Singles Final at All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 10, 2022 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)
الأمير جورج أمير كامبريدج (غيتي)

2- الأمير جورج

ولد الأمير جورج أمير كامبريدج في 22 يوليو/تموز 2013 في العاصمة لندن، والتحق بالمدرسة في سبتمبر/أيلول 2017، وهو الثاني في تسلسل وراثة العرش، بعد والده.

BIRMINGHAM, ENGLAND - AUGUST 02: Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge and Princess Charlotte of Cambridge pose for a photograph as they visit Sportsid House at the 2022 Commonwealth Games on August 02, 2022 in Birmingham, England. The Duchess became the Patron of SportsAid in 2013, Team England Futures programme is a partnership between SportsAid, Sport England and Commonwealth Games England which will see around 1,000 talented young athletes and aspiring support staff given the opportunity to attend the Games and take a first-hand look behind-the-scenes. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)
الأمير وليام وزوجته وابنتهما شارلوت (غيتي)

3- الأميرة شارلوت

في الثاني من مايو/أيار 2015، رزق الأمير وليام وزوجته دوقة كامبريدج بطفلتهما الثانية شارلوت، وأطلق والداها عليها اسم شارلوت إليزابيث ديانا.

وشارلوت هي الثالثة في تسلسل وراثة العرش، ولقبها صاحبة السمو الملكي أميرة كامبريدج شارلوت.

الأمير لويس (غيتي)

4- الأمير لويس

في 23 أبريل/نيسان 2018، وضعت دوقة كامبريدج طفلها الثالث، الذي سمي لويس آرثر تشارلز، ويحتل المركز الرابع في تسلسل وراثة العرش.

Britain's Prince Harry departs after the National Service of Thanksgiving held at St Paul's Cathedral during the Queen's Platinum Jubilee celebrations in London, Britain, June 3, 2022. REUTERS/Henry Nicholls/Pool
الأمير هاري دوق ساسيكس (رويترز)

5- الأمير هاري

هو ثاني أبناء الأمير تشارلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز، ورغم تخليه وزوجته ميغان ماركل عن مهامهما الملكية والاستقلال عن العائلة في يناير/كانون الثاني 2020 بموافقة الملكة إليزابيث، فإنه لا يزال يحتل المركز الخامس في ترتيب عرش بريطانيا، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

درس الأمير هاري دوق ساسيكس في الأكاديمية العسكرية في ساندهيرست، وتخرج ملازما في الجيش وخدم قائد طائرات مروحية.

وعندما بلغ من العمر 21 عاما عُيّن مستشارا للدولة وأناب عن الملكة في عدد من المسؤوليات الرسمية.

خدم هاري في أفغانستان مرتين بين عامي 2012 و2013 قائدا لمروحية من طراز آباتشي، وُسرح من الجيش عام 2015.

الأمير هاري وزوجته ميغان دوقة ساسكس يحملان ابنهما آرشي (رويترز)

6- الأمير آرشي

هو الابن الأول للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وولد في السادس من مايو/أيار 2019، ويحتل الموقع السادس في تسلسل وراثة العرش.

7- الأميرة ليليبت

هي ليليبت ليلي ديانا مَونتباتن وندسور ابنة الأمير هاري دوق ساسيكس، ولدت في الرابع من يونيو/حزيران 2021 في الولايات المتحدة، وهي أول نبيل إنجليزي يولد في أميركا.

WINDSOR, ENGLAND - APRIL 11: Prince Andrew, Duke of York, attends the Sunday Service at the Royal Chapel of All Saints, Windsor, following the announcement on Friday April 9th of the death of Prince Philip, Duke of Edinburgh, at the age of 99, on April 11, 2021 in Windsor, England. (Photo by Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images)
الأمير أندرو دوق يورك (غيتي)

8- الأمير أندرو

هو ثالث أبناء الملكة إليزابيث، وهو دوق يورك، وخلع عليه لقب دوق يورك بعد اقترانه بسارة فيرغسون التي أصبحت دوقة يورك عام 1986.

خدم الأمير أندرو في البحرية الملكية 22 عاما. وعلاوة على مسؤولياته الملكية، تولى مسؤوليات تجارية نيابة عن الحكومة حتى عام 2011.

Britain's Princess Beatrice arrives for the National Service of Thanksgiving held at St Paul's Cathedral during the Queen's Platinum Jubilee celebrations in London, Britain, June 3, 2022. Daniel Leal/Pool via REUTERS
الأميرة بياتريس أميرة يورك (رويترز)

9- الأميرة بياتريس

هي الأبنة الأولى لدوق يورك، ولدت عام 1988، ولقبها الرسمي الكامل هو صاحبة السمو الملكي أميرة يورك بياتريس.

WINDSOR, UNITED KINGDOM - MAY 19: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) Princess Eugenie attends the wedding of Prince Harry to Ms Meghan Markle at St George's Chapel, Windsor Castle on May 19, 2018 in Windsor, England. Prince Henry Charles Albert David of Wales marries Ms. Meghan Markle in a service at St George's Chapel inside the grounds of Windsor Castle. Among the guests were 2200 members of the public, the royal family and Ms. Markle's Mother Doria Ragland. (Photo by Pool/Max Mumby/Getty Images)
الأميرة يوجيني أميرة يورك (غيتي)

10- الأميرة يوجيني

هي الابنة الصغرى للأمير أندرو وسارة دوقة يورك، ولدت عام 1990. ولقبها الرسمي الكامل هو صاحبة السمو الملكي أميرة يورك يوجيني.

GOLD COAST, AUSTRALIA - APRIL 12: Prince Edward, Earl of Wessex looks on during the medal ceremony for the Womens 400 metres during athletics on day eight of the Gold Coast 2018 Commonwealth Games at Carrara Stadium on April 12, 2018 on the Gold Coast, Australia. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)
إدوارد يحمل لقب إيرل وسكس (غيتي)

11- إدوارد (إيرل وسكس)

هو الابن الأصغر للملكة إليزابيث الثانية، ولد في العاشر من مارس/آذار 1964، وتزوج عام 1999 من صوفي ريز جونز (التي أصبحت كونتيسة وسكس بعد الزواج) ولديهما طفلان: الليدي لويز ويندسور (ولدت في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2003) وجيمس فايكاونت السيفيرن (ولد في 17 ديسمبر/كانون الأول 2007).

ورغم أنه يفترض أن يحمل إدوارد لقب دوق لكونه ابن الملكة قانونيا، ولويز وجيمس يعدان أميرة وأمير لأنهما حفيدي الملكة من السلالة الذكورية، فإنه بناء على رغبة إدوارد وصوفي فهما يحملان لقب إيرل وكونتيسة وسكس منذ زفافهما، وهو لقب أصغر من الدوق.

WINDSOR, ENGLAND - MAY 14: James, Viscount Severn attend the Royal Windsor Horse Show on May 14, 2016 in Windsor, England. (Photo by Zak Hussein/Corbis via Getty Images)
فايكاونت السيفيرن (غيتي)

12- فايكاونت السيفيرن

هو الابن الأصغر لإيرل وكونتيسة وسكس، وفضل الوالدان أن يمنحا طفليهما ألقابا شرفية بوصفهما أبناء إيرل عوضا عن لقبي أمير وأميرة.

BIRMINGHAM, ENGLAND - AUGUST 1: Lady Louise Windsor arrives at the NEC for the 2022 Commonwealth Games on August 1, 2022 in Birmingham, England. (Photo by Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images)
الليدي لويز (غيتي)

13- الليدي لويز

السيدة (الليدي) لويز هي الابنة البكر لإيرل وكونتيسة وسكس.

EPSOM, UNITED KINGDOM - JUNE 04: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) Princess Anne, Princess Royal attends The Epsom Derby at Epsom Racecourse on June 4, 2022 in Epsom, England. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)
الأميرة الملكية آن (غيتي)

14- الأميرة الملكية آن

الأميرة الملكية آن ثاني أولاد الملكة إليزابيث وابنتها الوحيدة. وخلع عليها لقب "الأميرة الملكية" في يونيو/حزيران 1987.

أصبحت فارسة مبجلة، وفازت بميدالية ذهبية واحدة عام 1971، وميداليتين فضيتين عام 1975 في بطولة أوروبا للفروسية. وفي عام 1976، أصبحت أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يتنافس في الألعاب الأولمبية (أولمبياد مونتريال).

ومعروف عنها مشاركتها في العديد من المنظمات الخيرية، مثل منظمة "أنقذوا الطفولة" التي تتولى رئاستها منذ عام 1970.

ASCOT, UNITED KINGDOM - JUNE 17: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) Peter Phillips watches the racing from the Royal Box on day 4 of Royal Ascot at Ascot Racecourse on June 17, 2022 in Ascot, England. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)
بيتر فليبس (غيتي)

15- بيتر فليبس

نجل الأميرة الملكية آن، وأكبر أحفاد الملكة إليزابيث الثانية، ولد في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1977، واقترن عام 2008 بالكندية أوتم كيلي، ورزقا ببنتين: سافانا التي ولدت عام 2010، وآيلا التي ولدت عام 2012.

وأعلن في 11 فبراير/شباط 2020 انفصاله عن زوجته الكندية بعد زواج استمر 12 عامًا.

ولا يحمل أولاد الأميرة الملكية أي ألقاب ملكية، لأنهم ينحدرون من الفرع الأنثوي للأسرة. وكان مارك فليبس رفض أن يُخلع عليه لقب إيرل عند زواجه، ولذا لا يحمل ابنيه أي لقب شرفي.

المصدر : بي بي سي + مواقع إلكترونية