العام الأخير في حياة الملكة إليزابيث الثانية.. توفي زوجها وأصيبت بكورونا وعانت من متاعب صحية متتالية

لم يكن العام 96 من عمر ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية مثل سنواتها السابقة، فقد عانت خلاله من مشاكل صحية متلاحقة، إلى أن أقعدها المرض في قلعة بالمورال حيث قضت آخر أيامها.

وبدأت المشاكل الصحية التي عانت منها الملكة في السنة الأخيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين ألغت الملكة (96 عاما) سلسلة التزامات رسمية بناء على نصائح أطبائها.

وفي ما يلي أبرز الوعكات الصحية التي ألمت بها منذ ذلك الحين إلى وقت وفاتها:

– أكتوبر/تشرين الأول 2021

شوهدت الملكة تتكئ على عصا خلال قداس في قلعة ويستمنستر في 12 أكتوبر/تشرين الأول، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها هكذا خلال حفل عام.

أعلن قصر باكنغهام في 20 أكتوبر/تشرين الأول أنها ألغت زيارة مدتها يومان إلى أيرلندا الشمالية بعدما نصحها الأطباء بالراحة. وفي اليوم التالي، قال القصر إن الملكة حضرت إلى مستشفى خاص بلندن لإجراء "فحوص أولية"، وأمضت الليل هناك.

في 26 أكتوبر/تشرين الأول أعلن القصر أنها استأنفت بعض "المهام الخفيفة".

– نوفمبر/تشرين الثاني 2021

شوهدت الملكة تقود سيارة في قصر ويندسور (غربي لندن) في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، ولكنها لم تحضر قمة التغير المناخي التي نظمتها الأمم المتحدة في غلاسكو بناء على "نصيحة الأطباء بالراحة"، وغابت عن حفل إحياء الذكرى السنوية لضحايا الحروب في 14 نوفمبر/تشرين الثاني بسبب "التواء في الظهر".

– فبراير/شباط 2022

أصيبت الملكة بكوفيد-19 بعد استئنافها نشاطها الحضوري في قصر ويندسور. وقال قصر باكنغهام إنها تعاني من "عوارض طفيفة مثل الزكام". ثم سمعت لاحقا وهي تقول "إنه يترك المرء متعبا جدا ومرهقا، أليس كذلك؟"

– آذار/مارس 2022

ألغت الملكة مشاركتها في فعالية بقلعة ويستمنستر، لكنها حضرت في 29 مارس/آذار قداسا هناك في ذكرى زوجها الراحل الأمير فيليب الذي توفي عام 2021 عن 99 عاما.

– أبريل/نيسان 2022

لم تشارك الملكة في مناسبة دينية تقليدية.

– مايو/أيار 2022

غابت الملكة عن افتتاح الدورة البرلمانية في العاشر من مايو/أيار بسبب "مشاكل في الحركة"، وهي المرة الثالثة التي تقوم فيها بذلك منذ 1952. وحل محلها نجلها الأمير تشارلز.

– يونيو/حزيران 2022

غابت الملكة عن فعاليات اليوبيل البلاتيني بمناسبة مرور 70 عاما على اعتلائها العرش، بما يشمل قداس الشكر في كاتدرائية القديس بولس في الثالث من يونيو/حزيران، وأطلت مرتين فقط علنا. كما غابت عن سباق "إبسوم" في الرابع من يونيو/حزيران.

سبتمبر/أيلول 2022

غابت الملكة عن دورة ألعاب المرتفعات التقليدية بالقرب من بالمورال في عطلة نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول.

وفي هذا الشهر، عيّنت رسميا ليز تراس رئيسة للوزراء، وبات عدد رؤساء الحكومات في عهدها 15 في السادس من سبتمبر/أيلول، وتم التقاط صور لهما.

نظمت هذا التسليم والتسلم في قصر بالمورال في أسكتلندا للمرة الأولى بدلا من قصر باكنغهام.

في السابع من سبتمبر/أيلول، ألغت لقاء مقررا مع مستشارين سياسيين كبار بعدما طُلب منها الراحة.

في الثامن من سبتمبر/أيلول، أصدر قصر باكنغهام بيانا غير معتاد عن صحة الملكة، وجاء فيه أن الأطباء "قلقون" بشأن وضعها الصحي، "وأوصوا بأن تبقى تحت رقابة طبية". وأضاف البيان أن "الملكة تبقى مرتاحة في بالمورال".

– في 8 سبتمبر/أيلول

أُعلن رسميا وفاتها، ليخلفها ابنها تشارلز الثالث، ويصبح الملك الجديد لبريطانيا.