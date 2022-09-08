القلق يعم بريطانيا.. الملكة إليزابيث تحت المراقبة الطبية وأولادها وأحفادها يهرعون إلى مقر إقامتها في اسكتلندا

هرعت العائلة المالكة في بريطانيا إلى قلعة بالمورال بإسكتلندا لتكون بجوار الملكة إليزابيث بعدما أبدى الأطباء اليوم الخميس قلقهم بشأن صحتها، وعلى رأسهم الأمير تشارلز وزوجته، كما تهافت عدد كبير من المواطنين البريطانيين إلى القلعة تعبيرا عن خوفهم على صحة ملكتهم التي تبلغ من العمر 96 عاما.

وتعاني الملكة، وهي الأطول بقاء في حكم بريطانيا والأكبر عمرا بين ملوك العالم، تعاني مما وصفها قصر باكنغهام "بمشكلات عرضية في الحركة" منذ نهاية العام الماضي، سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

وقال القصر في بيان إنه "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، أبدى أطباء الملكة قلقهم على صحة جلالتها وأوصوا ببقائها تحت المراقبة الطبية".

وقال مسؤولون إن ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا توجها إلى قلعة بالمورال في إسكتلندا، حيث تقيم الملكة، كما توجه إليها الأمير وليام، الابن الأكبر لولي العهد.

كما يتواجد حاليا في بالمورال بقية أبناء الملكة، بمن فيهم الأميرة آن وابناها الآخران الأميران أندرو وإدوارد، وصرح متحدث باسم الأمير هاري وزوجته ميغان بأنهما يعتزمان السفر إلى بالمورال ليكونا بجوار الملكة.

وكتب جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري على تويتر "صلواتي وصلوات الجميع في كنيسة إنجلترا، مع جلالة الملكة اليوم". ووجه العديد من المسؤولين السياسيين تمنياتهم بتعافي الملكة بشكل سريع.

وكانت الملكة قضت ليلة في مستشفى في أكتوبر/ تشرين الأول، واضطرت منذ ذلك الحين لتقليص ارتباطاتها العامة. وألغت أمس الأربعاء اجتماعا افتراضيا كان مقررا مع كبار الوزراء، بعدما نصحها الأطباء بالراحة.

والتقطت العدسات صورا لها في اليوم السابق وهي تستقبل ليز تراس رئيسة الوزراء الجديدة، في مقرها الإسكتلندي بقلعة بالمورال.

وأعربت تراس عن قلق الدولة بأسرها إزاء هذه الأنباء، وأضافت "قلبي، وقلوب كل الناس في أنحاء المملكة المتحدة مع جلالة الملكة وعائلتها في هذا الوقت".

ومنذ عام 1952، أصبحت إليزابيث ملكة لبريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا. واحتفلت في وقت سابق من العام الجاري بمرور 70 عاما على اعتلائها العرش باحتفالات وطنية استمرت أربعة أيام.