الجيش الإسرائيلي يستعد لاستخدام الطائرات المسيّرة في الضفة الغربية

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام الطائرات المسيّرة في الضفة الغربية "للمرة الأولى"، وفق ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية أمس الأربعاء.

وأضافت الهيئة أن الجيش فوّض قائده بالضفة الغربية لتشغيل مركز هجومي تابع لسلاح الجو الإسرائيلي. ويقوم المركز بالإشراف على نشاط المسيّرات التي تحمل أسلحة هجومية.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي هذا الأسبوع إن الجيش على أهبة الاستعداد لمواصلة حملة "كاسر الأمواج" في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المراسل العسكري للقناة 11 الإسرائيلية قوله إن "قادة الجيش عمليا قاموا بالتدرب على تشغيل الطائرات المسيرة وستفعّل حال تنفيذ الاعتقالات التي تبدو صعبة على الجيش"، وأضاف أنه "سيتم قصف المواقع بواسطة طائرات مسيرة".

وفي السياق، أفادت "وفا" الأربعاء، باستشهاد الشاب يونس غسان تايه (21 عاما) برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال، إضافة إلى اعتقال 28 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في الضفة.

وقبل أسبوع، تحدثت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن عودة الكفاح المسلح إلى الضفة الغربية، وحذّرت من اندلاع انتفاضة جديدة.

وبحسب الصحيفة، لا يبدو أن "السلطة الفلسطينية قادرة أو راغبة في مواجهة المسلحين، الذين يحظون بتأييد الجمهور الفلسطيني".

وذكرت أن المسلحين الفلسطينيين -ولا سيما في منطقتي جنين ونابلس- "يتم تسليحهم وتمويلهم من قبل حركتيْ حماس والجهاد الإسلامي".