لأول مرة في تاريخ بريطانيا.. أهم الحقائب الوزارية لا يشغلها بيض

اختارت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس حكومة لا تتولى فيها المناصب الثلاثة الرئيسية شخصيات من المواطنين البيض، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وقد أعلنت تراس تشكيل حكومتها فور تسلمها السلطة أمس الثلاثاء خلفا لبوريس جونسون.

فقد تولى كواسي كوارتينغ -الذي قدم والداه من غانا في ستينيات القرن الماضي- منصب وزير الخزانة (المالية)، فيما أصبح جيمس كليفرلي وزيرا للخارجية، وتنحدر والدته من سيراليون، في حين أن والده من البريطانيين البيض.

وتولت سويلا برافرمان منصب وزيرة الداخلية، وينحدر والداها من موريشيوس وكينيا.

وكان الوزراء الثلاثة من الحلفاء المقربين لتراس خلال حملتها للفوز بقيادة حزب المحافظين، والتي كانت وزيرة للخارجية في الحكومة السابقة.

ويأتي تعيين الوزراء السود ضمن توجه من حزب المحافظين اتبعه خلال السنوات القليلة الماضية، ويقضي بتنويع مرشحيه للبرلمان من حيث الانتماءات العرقية.

وكان أول وزير غير أبيض يعين في حكومة بريطانية هو بول بواتينغ الذي شغل في العام 2002 منصب وزير الخزانة.