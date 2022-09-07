واشنطن تصف تحذيرات أردوغان لليونان بغير المفيدة وباريس قلقة

قالت الولايات المتحدة إن تحذيرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة لليونان غير مفيدة، في حين حضت باريس أنقرة على تجنب أي تصعيد كيفما كان نوعه مع أثينا، وذلك بعدما قال الرئيس التركي أمس الثلاثاء إن بلاده سوف تتخذ الخطوات اللازمة في حال استمرت التهديدات اليونانية ضدها، وقال إن "للصبر حدودا".

وأعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا خلال زيارة إلى أثينا أمس الثلاثاء عن قلق بلادها من التوترات المتزايدة بين اليونان وتركيا، الخصمين التاريخيين والعضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت كولونا للصحفيين في أعقاب محادثات أجرتها مع نظيرها اليوناني نيكوس دندياس إن "المنطقة ليس بحاجة إلى توترات، إنها بحاجة إلى تهدئة".

وكانت الوزيرة الفرنسية قالت الاثنين الماضي خلال زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة إنها حضت نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو على تجنب "أي تصعيد، أكان لفظيا أو غير ذلك".

وفي الولايات المتحدة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال بشأن تصريحات أردوغان تجاه اليونان "في وقت غزت فيه روسيا مرة أخرى دول أوروبية ذات سيادة، فإن التصريحات التي يمكن أن تثير خلافات بين الحلفاء في الناتو غير مفيدة".

وأضافت الخارجية الأميركية أن واشنطن تواصل "تشجيع الحلفاء في الناتو على التعاون للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، وحل الخلافات دبلوماسيا".

موقف الاتحاد الأوروبي

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب الاثنين الماضي عن "قلقه الشديد" مما وصفه بـ "التصريحات العدائية" التي أدلى بها أردوغان ضد اليونان، والتي اتهم فيه اليونان باحتلال جزر منزوعة السلاح في بحر إيجه، وأضاف المتحدث أن "التصريحات العدائية المستمرة من جانب القيادة السياسية لتركيا ضد اليونان تثير مخاوف كبيرة وتتناقض تماما مع جهود التهدئة التي تشتد الحاجة إليها في شرق البحر المتوسط".





وتركيا واليونان خصمان قديمان بسبب قضايا خلاف عالقة، وتشمل تبادل الاتهام بانتهاك المجال الجوي لكلا البلدين، ووضع جزر بحر إيجه، والحدود البحرية بين البلدين، واستغلال موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط وملف قبرص، وأيضا ملف الهجرة غير النظامية.

وكان الرئيس التركي قال أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين في البوسنة والهرسك "هناك جزر بيدهم (اليونان) عليها قواعد عسكرية، وإذا ما استمرت التهديدات غير المشروعة ضدنا منها، فإن للصبر حدودا"، وأضاف أردوغان أن تركيا ستتخذ ما يلزم ضد هذه التهديدات "عندما يحين الوقت".

الجزر والمجال الجوي

وانتقدت أنقرة في الأشهر الماضية أثينا بدعوى تسليح الجزر التابعة لها في بحر إيجه، والتي حصلت عليها اليونان بموجب معاهدتي 1923 و1947 بشرط عدم تسليحها، وقال وزير الخارجية التركي عدة مرات إن بلاده ستبدأ في التشكيك في السيادة اليونانية على تلك الجزر إذا استمرت أثينا في تسليحها.

كما أبدت تركيا غضبها في الآونة الأخيرة بسبب ما قالت إنها مضايقات من القوات اليونانية لطائراتها الحربية خلال تحليقها في المجال الجوي التركي.

وتنفي السلطات اليونانية الاتهامات التركية، وتقول إنها لن تحذو حذوها في "انزلاقها اليومي الشائن" في التصريحات والتهديدات، وصرح وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أمس الثلاثاء بأن تصريحات المسؤولين الأتراك باتت أكثر فأكثر "شائنة وغير مقبولة"، مشددا على أن الجيش اليوناني "قادر على الدفاع عن وطننا".