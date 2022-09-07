عاجل | نائب رئيس لجنة الدفاع في الدوما الروسي للجزيرة: سنقطع إمدادات الغاز والبترول عن أوروبا إن حددوا سقفا للأسعار

عاجل | نائب رئيس لجنة الدفاع في الدوما الروسي للجزيرة: لا نأسف لترك أوروبا لنا وحكوماتها تعمل ضد رغبات شعوبها

عاجل | نائب رئيس لجنة الدفاع في الدوما الروسي للجزيرة: على أوروبا التوقف عن دعم أوكرانيا بالأسلحة

عاجل | البيت الأبيض: سنواصل البحث مع حلفائنا عن سبل لزيادة الغاز في أوروبا وتعزيز المصادر الأخرى للطاقة

عاجل | المتحدثة باسم البيت الأبيض: بوتين يستخدم الطاقة كسلاح وقد توقعنا ذلك ونحن مستعدون لهذه الخطوة

عاجل | مكتب رئيسة الوزراء البريطانية: تراس أكدت أهمية حماية الدول التي أصبحت ضعيفة بسبب ابتزاز روسيا الاقتصادي

عاجل | مكتب رئيسة الوزراء البريطانية: تراس ناقشت مع المستشار الألماني تحديات الطاقة نتيجة حرب بوتين غير الشرعية