عاجل | نائب رئيس لجنة الدفاع في الدوما الروسي للجزيرة: سنقطع إمدادات الغاز والبترول عن أوروبا إن حددوا سقفا للأسعار
7/9/2022-|آخر تحديث: 7/9/202211:38 PM (مكة المكرمة)
عاجل | نائب رئيس لجنة الدفاع في الدوما الروسي للجزيرة: سنقطع إمدادات الغاز والبترول عن أوروبا إن حددوا سقفا للأسعار
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عاجل | مكتب رئيسة الوزراء البريطانية: تراس ناقشت مع المستشار الألماني تحديات الطاقة نتيجة حرب بوتين غير الشرعية
المصدر : الجزيرة