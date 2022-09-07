التقى الشيخ تميم بالدوحة.. رئيس المجلس الأوروبي: نرغب في تقوية علاقاتنا مع قطر بمجال الطاقة

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إثر لقائه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم في الدوحة، إن "قطر تلعب دورا أساسيا في مجال الطاقة"، وإن الأوروبيين "يرغبون في تقوية العلاقات معها".

وقد بحث ميشال مع الشيخ تميم خلال زيارته علاقات التعاون بين الدوحة والاتحاد الأوروبي وتطويرها، ولا سيما في مجال الطاقة.

وقال الديوان الأميري القطري إن لقاء الأمير بميشال والوفد المرافق له، تناول أيضا أبرز المستجدات في القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد المسؤول الأوروبي -خلال لقاء خاص مع الجزيرة- أن الأشهر المقبلة ستكون صعبة على الاتحاد الأوروبي، وأن الكثير من الشركات قد تضررت بسبب أسعار الطاقة.

وأضاف أن روسيا ليست شريكا موثوقا به ولا يمكن الاعتماد عليها، وأن العقوبات عليها تهدف لوقف الحرب على أوكرانيا.

وكان ميشال قد افتتح في وقت سابق اليوم مقرّ البعثة الأوروبية في العاصمة القطرية، وقال إن ذلك يأتي توطيدا للعلاقات التي تربط بين قطر والاتحاد الأوروبي.

وأكد -خلال افتتاح المقر- أنّ زيارته "إشارة مهمة لإرادتنا السياسية لتعزيز العلاقات مع قطر" في مجالات مثل "قطاع الطاقة والتنمية الاقتصادية والتحديات الأمنية في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن هدف الجانبين هو تعزيز الشراكة المبرمة بينهما، مشيرا إلى أن اتفاقيات تشمل الجوانب كافة ستعقد في المستقبل.

يشار إلى أن حكومة قطر والاتحاد الأوروبي وقعا ببروكسل في فبراير/شباط الماضي اتفاقية لتأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الدوحة، وذلك بعد سنوات من التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ويزور ميشال الدوحة قادما من الجزائر، حيث أشاد بالجزائر ووصفها بأنها مورد للطاقة "موثوق به".

ويشهد الاتحاد الأوروبي أزمة طاقة حادة منذ عدة أشهر، ولا سيما بعدما أعلنت شركة غازبروم الروسية يوم الجمعة الماضي وقف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1". وتعد قطر من بين أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا.