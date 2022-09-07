عاجل| المحكمة الاتحادية العليا في العراق: حل البرلمان ليس من اختصاصنا

عاجل | المحكمة الاتحادية: استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه

عاجل | المحكمة الاتحادية العليا في العراق: لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لانهاية

عاجل | المحكمة الاتحادية العليا في العراق: الإجراء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته هو حل المجلس

عاجل | المحكمة الاتحادية: دستور جمهورية العراق لعام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب

عاجل | المحكمة الاتحادية: دستور العراق لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري

عاجل | المحكمة الاتحادية العراقية: حل البرلمان ليس من ضمن اختصاصات المحكمة المحددة في الدستور وقانون المحكمة

المحكمة الاتحادية العليا في العراق: حل البرلمان ليس من اختصاصنا

المحكمة الاتحادية العراقية ترد دعوى حل مجلس النواب

المحكمة الاتحادية العراقية: حل البرلمان ليس من ضمن اختصاصات المحكمة المحددة في الدستور وقانون المحكمة