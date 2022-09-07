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عاجل| الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مدينة كوديما بمقاطعة دونيتسك

7/9/2022

الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مدينة كوديما بمقاطعة دونيتسك

المصدر : رويترز