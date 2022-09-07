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"إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين: خطط أميركية لفتح منشأة في السعودية لاختبار تقنيات لمكافحة تهديد المسيّرات

Undated handout image courtesy of the U.S. Air Force shows a MQ-1 Predator unmanned aircraft. The U.S. government has authorized the killing of American citizens as part of its controversial drone campaign against al Qaeda even without intelligence that such Americans are actively plotting to attack a U.S. target, according to a Justice Department memo.REUTERS/U.S. Air Force/Lt Col Leslie Pratt/Handout (UNITED STATES - Tags: CONFLICT POLITICS MILITARY CRIME LAW) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS
طائرة مسيّرة أميركية (رويترز)
7/9/2022-|آخر تحديث: 7/9/202209:22 PM (مكة المكرمة)

قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن تخطط لفتح منشأة في السعودية لاختبار تقنيات لمكافحة تهديد الطائرات المسيّرة.

وصرح المسؤولون لقناة "إن بي سي" (NBC) بأن المنشأة الجديدة بالسعودية ستطوّر وتختبر قدرات متكاملة للدفاع الجوي والصاروخي.

وأضافوا أن تخطيط القيادة الوسطى المبكر يتضمن تسمية المنشأة بـ"مركز الرمال الحمراء للتجربة المتكاملة".

وقال المسؤولون إنه لا يوجد جدول زمني محدد لموعد بدء عمليات المنشأة الجديدة، لكن من غير المحتمل أن يكون ذلك قبل نهاية العام الجاري.

المصدر : الصحافة الأميركية