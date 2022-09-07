قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن تخطط لفتح منشأة في السعودية لاختبار تقنيات لمكافحة تهديد الطائرات المسيّرة.

وصرح المسؤولون لقناة "إن بي سي" (NBC) بأن المنشأة الجديدة بالسعودية ستطوّر وتختبر قدرات متكاملة للدفاع الجوي والصاروخي.

وأضافوا أن تخطيط القيادة الوسطى المبكر يتضمن تسمية المنشأة بـ"مركز الرمال الحمراء للتجربة المتكاملة".

وقال المسؤولون إنه لا يوجد جدول زمني محدد لموعد بدء عمليات المنشأة الجديدة، لكن من غير المحتمل أن يكون ذلك قبل نهاية العام الجاري.