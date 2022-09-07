موسكو تتهم الوكالة الذرية بالرضوخ للغرب وأوكرانيا تطالب بانسحاب روسيا من محطة زاباروجيا

تتوالى ردود الفعل على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي طالب بإقامة منطقة أمنية نووية حول محطة زاباروجيا، حيث طالبتها روسيا بمزيد من الإيضاحات، فيما طالبت أوكرانيا بانسحاب روسيا من المحطة أولا.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في تقرير الوكالة، لكنه قال إن التقرير أحجم عن القول إن أوكرانيا قصفت المحطة بسبب ما سماها ضغوطا أميركية على مسؤولي ومفتشي الوكالة.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه تم تقديم كل المطلوب للحصول على معلومات بشأن الوضع في المحطة، لكن تقرير بعثة الوكالة لا يحوي أي بيانات عن الجهة المسؤولة عن قصف المحطة.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه يبدو أن مسؤولي الوكالة لا يرغبون في رؤية ذلك، حسب تعبيرها.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "من الواضح أن الغرب مارس دائما ضغوطا (على الوكالة)، وأنه لا يتوقف عن فعل ذلك".

وفي تصريحات لوكالة إنترفاكس قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن التقرير تضمن علامات استفهام، وإن موسكو طلبت توضيحات بشأنها من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها إن عمليات القصف في الموقع ومحيطه يجب أن تتوقف لتجنب أي أضرار جديدة قد تلحق بالمحطة.

ودعا تقرير الوكالة إلى اتفاق جميع الأطراف المعنية على إقامة منطقة سلامة وحماية أمنية نووية.

مجلس الأمن

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في محطة زاباروجيا النووية شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على ضرورة وقف جميع الأعمال العسكرية بالقرب من المحطة النووية.

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء الوضع في المحطة، ودعا إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح في المحطة وحولها لتفادي وقوع كارثة نووية.

في المقابل، اعتبر المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي أن التهديدات الوحيدة لمحطة زاباروجيا ناجمة عما وصفه بالتخريب الأوكراني.

واستنكر المندوب الروسي ما اعتبره إحجام الوكالة الدولية عن تحميل أوكرانيا المسؤولية عن قصف المحطة النووية.

أما واشنطن فدعت موسكو إلى سحب قواتها من محطة زاباروجيا فورا، وقال نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن إن كل يوم تسيطر فيه روسيا على المحطة يزيد مخاطر وقوع حادث نووي.





مخاوف أوكرانية

من ناحية أخرى، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووصفه بالجيد.

ودعا زيلينسكي إلى إنهاء وجود القوات الروسية في محطة زاباروجيا النووية أولا قبل مناقشة إنشاء منطقة منزوعة السلاح.

أما رئيس الوكالة الأوكرانية للأمن النووي أوليغ كوريكوف فقال في مؤتمر صحفي إنه في حال حدوث أضرار في قلب المفاعل فستكون هناك عواقب ليس على أوكرانيا وحدها بل خارج الحدود.

وأضاف أن هذه المحطة الواقعة في جنوب البلاد والمنفصلة حاليا عن شبكة الكهرباء قد تصبح في وضع يتم فيه تزويد أنظمتها الأمنية بالطاقة الاحتياطية التي تعمل بالديزل، وتابع "لكن في زمن الحرب من الصعب جدا إعادة ملء احتياطيات الديزل".

وقال المسؤول نفسه "من المحتمل أن نجد أنفسنا في مواجهة نقص في الديزل، مما قد يؤدي إلى وقوع حادث يضر بقلب المفاعل وبالتالي إطلاق مواد مشعة في البيئة".

وقال أليكسي ليخاتشيف مدير الوكالة الذرية الروسية "روساتوم" (Rosatom) إن موسكو ستبذل "كل ما في وسعها لضمان التشغيل الآمن للمحطة بالاتصال الحصري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقُصفت هذه المحطة مرات عدة في الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف من وقوع حادث نووي خطر، في الوقت الذي تتبادل فيه كييف وموسكو الاتهامات بهذا الشأن.

التطورات العسكرية

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تسيطر بشكل كامل على مدينة كوديما بمقاطعة دونيتسك، مشيرة أيضا إلى إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29″ في خيرسون، و"سوخوي-25" في ميكولايف.

واستمرت المعارك بين الجيشين الروسي والأوكراني في مختلف المحاور والجبهات، واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة البرية والجوية، حيث اشتدت المواجهات في الجبهة الجنوبية مع مواصلة الجيش الأوكراني هجماته المضادة في منطقة خيرسون على مواقع القوات الروسية.

وفي الجبهة الشرقية، قالت قيادة الأركان الأوكرانية إن قواتها صدت هجمات روسية في منطقة باخموت بمقاطعة دونيتسك، فيما تعرضت مدينتا كراماتورسك وخاركيف للقصف الروسي.