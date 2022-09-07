شارل ميشال يفتتح مقر البعثة الأوروبية في الدوحة ويشيد بتعزيز العلاقات

افتتح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مقر البعثة الأوروبية في الدوحة، وقال إن ذلك يأتي توطيدا للعلاقات التي تربط بين الطرفين، وذلك خلال زيارة رسمية لدولة قطر سيبحث فيها أيضا أزمة الطاقة.

وأثناء افتتاح مقر البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في الدوحة اليوم الأربعاء قال ميشال للصحفيين إن زيارته "إشارة مهمة لإرادتنا السياسية لتعزيز العلاقات مع قطر" في مجالات مثل "قطاع الطاقة والتنمية الاقتصادية والتحديات الأمنية في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن هدف الجانبين هو تعزيز الشراكة المبرمة بينهما، مشيرا إلى أن اتفاقيات تشمل الجوانب كافة ستعقد في المستقبل.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس المجلس الأوروبي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الطاقة سعد شريدة الكعبي.

في الدوحة من أجل توطيد العلاقات الممتازة التي تربط بين الاتحاد الأوروبي وقطر. عملنا المشترك هدفه تعزيز جميع جوانب الشراكة المبرمة بيننا. إمدادات الطاقة والاستقرار الإقليمي والاقتصادي في قلب تعاوننا الثنائي. كلا الطرفين يرحب بافتتاح بعثة الإتحاد الأوروبي في قطر. pic.twitter.com/H31jxNHls1 — Charles Michel (@CharlesMichel) September 7, 2022

وفي فبراير/شباط الماضي وقعت حكومة قطر والاتحاد الأوروبي في بروكسل اتفاقية لتأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الدوحة، وذلك بعد سنوات من التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقال مسؤول في الحكومة القطرية إن "شارل ميشال سيلتقي بالعديد من كبار المسؤولين لمناقشة ودراسة القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة"، وفقا لرويترز.

ويزور ميشال الدوحة قادما من الجزائر، حيث أشاد بالجزائر ووصفها بأنها مورد للطاقة "موثوق به".

ويشهد الاتحاد الأوروبي أزمة طاقة حادة منذ عدة أشهر، ولا سيما بعدما أعلنت شركة غازبروم الروسية يوم الجمعة الماضي وقف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1".

وتعد قطر من بين أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا.