قالت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وهي عملية أعلنت عنها مسبقا لتجنب أي تصعيد للتوتر مع روسيا في خضم الحرب في أوكرانيا.

وأُطلق الصاروخ "مينيتمان 3" (Minuteman III) غير المسلح من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا في السابع من سبتمبر/أيلول (اليوم) الساعة 1.13 بالتوقيت المحلي (8.13 بتوقيت غرينيتش)، واجتاز مسافة 6 آلاف و760 كيلومترا فوق المحيط الهادي قبل أن يسقط في البحر بالقرب من جزيرة كواغالين في جزر مارشال، وفق ما ذكرت القوات الجوية في بيان.

وأضافت "هذا اختبار روتيني، ويتعلق الأمر بعمليات دورية تهدف إلى إثبات أن نظام الردع النووي للولايات المتحدة آمن ومضمون وموثوق وفعّال".

وقالت القوات الجوية إن "هذا النوع من الاختبارات تم إجراؤه أكثر من 300 مرة ولا علاقة له بأحداث العالم الحالية".

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أمس أن الجيش الأميركي يعتزم اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات اليوم الأربعاء من قاعدة فاندنبيرغ في كاليفورنيا، مضيفة أنه تم إخطار روسيا مسبقا.

ولا تعلن الولايات المتحدة عادة مسبقا عن تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، لكن الاختبار السابق لصاروخ مينيتمان 3 -وهو صاروخ مزود برأس حربي قادر على حمل قنبلة نووية في زمن الحرب- كان لا بد من تأجيله مرتين بسبب التوترات الدولية.

فقد كان الاختبار الأول مقررا في مارس/آذار الماضي، وتم تأجيله بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا التي اندلعت في 24 فبراير/شباط الماضي، إذ خشيت واشنطن من أن تستخدم موسكو هذا الاختبار العادي لتوسيع النزاع إلى دول أخرى.

ثم تأجل للمرة الثانية مطلع أغسطس/آب الماضي بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، قبل أن يجرى اختباره أخيرا بنجاح في 16 أغسطس/آب.

و"مينيتمان 3″ الذي دخل الخدمة قبل 50 عاما؛ هو الصاروخ الوحيد الذي يُطلق من البر في الترسانة النووية الأميركية، وتُجرى عليه عمليات تطوير مستمرة.

وتوجد صوامع إطلاق هذا الصاروخ في 3 قواعد عسكرية في الولايات المتحدة (وايومينغ، وداكوتا الشمالية، ومونتانا).

أما الصواريخ الأميركية الأخرى القادرة على نقل قنابل نووية فهي من نوع ترايدنت وتنطلق من البحر؛ وهي موجودة على متن غواصات، في حين يمكن للقاذفات الإستراتيجية الأميركية أن تلقي قنابل نووية.