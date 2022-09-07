بتعاون علمي مع صفحة "تراث".. قناة الجزيرة تبث اليوم أولى حلقات برنامج "موازين"

تبث قناة الجزيرة مساء اليوم الأربعاء الحلقة الأولى من برنامج "موازين" الذي سيقدمه الإعلامي الكويتي الدكتور علي السند، وهو برنامج حواري أسبوعي معني بتناول قضايا الفكر الإسلامي المعاصر بالبحث والنقاش والتحليل.

ويسعى البرنامج إلى تقديم قراءة معرفية وواقعية لقضايا الدين والتدين وإشكالات الفكر الإسلامي على مستوى الرؤى التنظيرية والممارسة الواقعية، كما يهتم برصد المتغيرات السياسية والاجتماعية والبحث في جذورها التاريخية لربط الوقائع بعوامل تشكلها العميقة واستشراف مآلاتها اللاحقة، وذلك عبر معالجة رصينة ومنضبطة بالمنهجية العلمية الموضوعية.

وستستضيف أولى حلقات البرنامج -الذي يتم إعداده بتعاون علمي من صفحة "تراث" على موقع الجزيرة نت- المفكرَ السياسي الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي للإجابة عن سؤال يكثر طرحه اليوم من قطاع عريض من المتابعين للشأن العربي العام، وهو: لماذا "فشل" الإسلاميون في العالم العربي؟

ويتوقع السند -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أن تسلط هذه الحلقة مزيدا من الضوء التحليلي على تجربة الإسلاميين في الوصول إلى السلطة، والصراعات الإقليمية والدولية التي صاحبت ذلك الصعود السياسي والتي يلقي عليها البعض مسؤولية "إفشال" حكم الإسلاميين، وكذلك عوامل الضعف البنيوي داخل الحركات الإسلامية التي قادت إلى تعثر بعض الأحزاب السياسية الإسلامية بعد وصولها انتخابيا إلى السلطة في عدة بلدان عربية.

وبحسب مقدم البرنامج، فإن سبب اختيار النفيسي ليكون ضيف أولى حلقات البرنامج هو مكانته الفكرية وخبرته السياسية شديدة التماس مع تجارب الحركات الإسلامية المعاصرة، وذلك من خلال إسهاماته العلمية والفكرية والإعلامية في نقد ورصد مسيرة الحركة من موقع المراقبة المستقلة.

ويؤكد مقدم البرنامج الدكتور علي السند أن البرنامج سيستضيف نخبة تضم طيفا واسعا من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى تقديم تقارير ومعلومات نوعية تسعى إلى إثراء الحوار وتوسيع الرؤية بشأن القضايا المطروحة للنقاش، منوها بالدور العلمي لصفحة "تراث" وتعاونها مع فريق إنتاج البرنامج بإثراء حلقاته بدراسات وخلاصات علمية عميقة تهيئ للبرنامج أرضية فكرية صلبة يقوم عليها إعداده وتنفيذه.