البيت الأبيض يبرر قرار بايدن بعدم تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن اتخذ قرارا نهائيا ضد تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، مشيرة إلى أن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب "ليس السبيل الأكثر فعالية لمحاسبة موسكو".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير للصحفيين أن "تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب قد يؤخر صادرات الغذاء ويهدد اتفاقات نقل البضائع عبر البحر الأسود"، فضلا عن تأثيره بشكل خطير على القدرة على تقديم المساعدة في مناطق من أوكرانيا.

وكان الرئيس الأميركي رفض الفكرة أول أمس، وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "لا".

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يونيو/حزيران الماضي بتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، بعد غارة روسية على مركز تسوق وسط أوكرانيا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا، كما ضغط بعض النواب الأميركيين من أجل ذلك.

وحذرت موسكو من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأميركية الروسية، حيث قال يوري كوكوف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي إن واشنطن أوقفت جميع الاتصالات الثنائية بشأن مكافحة الإرهاب الدولي، وتحاول إخراج روسيا من جميع الصيغ الدولية الحالية للتعاون في هذا المجال.

وكان بايدن قد قال في خطاب بالعاصمة البولندية وارسو في مارس/آذار الماضي، إنه لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين البقاء في السلطة، وهي عبارة فهمت على أنها دعوة أميركية لتغيير النظام الروسي.

لكن البيت الأبيض سارع لتوضيح كلام بايدن قائلا إن "ما أراد الرئيس قوله إنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة سلطة على جيرانه أو على المنطقة، ولم يكن يتحدث عن حكم بوتين في روسيا ولا عن تغيير للنظام".

كما سبق أن وصف الرئيس الأميركي نظيره الروسي بأنه "مجرم حرب"، وهو الوصف الذي احتجت عليه موسكو بشدة.