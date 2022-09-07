اتّهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -خلال زيارة إلى بلغراد اليوم الأربعاء- الدول الغربية بـ"اتباع سياسة تقوم على استفزاز" روسيا.

وردا على سؤال بشأن أزمة الطاقة في أوروبا، قال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، "يمكنني أن أقول علنا إنني لا أجد أن السلوك الحالي للغرب صحيح. إن الغرب يتّبع سياسية تقوم على استفزاز" روسيا.

وأضاف "طالما تحاولون شنّ مثل هذه الحرب الاستفزازية، فلن تتمكنوا من الحصول على النتائج المنشودة".

وتابع "نحن، كدولة تركيا، حافظنا على سياسية التوازن بين روسيا وأوكرانيا.. وسنواصل اتباع سياسة التوازن هذه".

وفي حين أن أنقرة تزود كييف بمسيَّرات عسكرية، فإنها رفضت الانضمام إلى الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا على خلفية حربها في أوكرانيا.

وعبّر أردوغان عن اعتقاده بأن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا لن تنتهي في وقت قريب.

وأضاف "لا يبدو أن الحرب الروسية الأوكرانية ستنتهي في وقت قريب، وأقول للمستخفين بروسيا أنتم مخطئون فهي ليست دولة يستهان بها".

وأضاف الرئيس التركي أن السياسة التي يتبعها الغرب تجاه الحرب الروسية الأوكرانية قائمة على الاستفزاز.

وعلّق على الدعم الغربي العسكري لكييف، قائلا "يقال إن أسلحة تُرسل (إلى أوكرانيا).. إنهم يرسلون خردة".

وجاءت تصريحات أردوغان بعدما اقترح الاتحاد الأوروبي وضع سقف لسعر الغاز الروسي.

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -في وقت سابق- بوقف جميع الإمدادات إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذه الخطوة، مما يزيد من احتمال حدوث نقص في الإمدادات في بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء.

وسبق أن أرجع الرئيس التركي -الثلاثاء- أزمة الطاقة في أوروبا إلى العقوبات المفروضة على روسيا، مكررا حجة الكرملين.

وأكد أردوغان من أنقرة أن "أوروبا تحصد ما زرعته. موقف أوروبا حيال بوتين، وعقوباتها، دفعته -سواء برغبته أم لا- للقول: إذا قمتم بذلك، فسأقوم (من جهتي) بذاك".