هنأتها رئيسة وزراء السويد وطالب البعض بانتخابها.. قصة سيدة بريطانية تقاطرت عليها التهاني بعد اختيار تراس رئيسة للوزراء

تلقت امرأة تحمل اسما مشابهًا لرئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، بعد فوز ليز بخلافة بوريس جونسون، سيلًا من الرسائل والتغريدات على تويتر من مستخدمي إنترنت عاديين، ومن آخرين بينهم نائبة وحتى رئيسة الوزراء السويدية، ردّت عليها بأسلوب الدعابة.

وكتبت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون، على تويتر الاثنين، بعد فوز تراس برئاسة حزب المحافظين الحاكم "تهانيّ لـLiztruss@ بتوليها منصب رئاسة وزراء بريطانيا".

ولكن الحساب الذي أوردته لا يعود في الواقع لرئيسة الحكومة البريطانية (حسابها الرسمي على تويتر هو trussliz@)، بل هو لليز تراسِل، وهي امرأة لا تتعاطى الشأن العام، ولا يكاد يبلغ عدد متابعيها على الشبكة 100، ولم تنشر أي شيء عليها منذ عام 2018.

ولم يكن من ليز تراسِل إلا أن اختارت الدعابة للرد على سيل الرسائل الموجهة إليها بالخطأ.

وردّت تراسل على أندرسون التي حذفت منشورها، قبل نشر نسخة مصححة منه موجهة إلى زعيمة حزب المحافظين الجديدة، "أتحرّق شوقًا لزيارتك قريبًا! جهزي كرات اللحم"، في إشارة إلى الطبق الشهير في السويد.

Yes!!!!!! Me & Queen Liz would deffo be besties 👸🏻 https://t.co/AF0C0owA1t — Liz Trussell (@Liztruss) September 5, 2022

ووقعت النائبة البريطانية عن حزب الخضر، كارولين لوكاس، في الالتباس نفسه، وانتقدت رئيسة الوزراء المستقبلية، واصفة وصولها إلى داونينغ ستريت بأنه "كارثة".

وما لبثت لوكاس أن أدركت خطأها، فنشرت تغريدة ثانية اعتذرت فيها عن الخطأ، مرجّحة -بصراحة- "أن يكون أداء (ليز تراسِل) في هذا المنصب أفضل" من الرئيسة المنتخبة لحزب المحافظين.

وأجابت تراسِل "أنا مستعدة! لاس فيغاس للجميع".

وتسلّمت منصبها رسميًّا الثلاثاء في اجتماع مع الملكة إليزابيث الثانية في أسكتلندا. وكتبت تراسِل على تويتر قبل اللقاء أنها "في الطريق" لمقابلة الملكة، وأنها تتطلع على أحرّ من الجمر إلى رؤية كلاب الكورجي المفضلة لدى إليزابيث الثانية.

ودعا عدد من مستخدمي تويتر الذين أمتعتهم الواقعة الطريفة إلى تقديم عريضة لانتخابها رئيسة للوزراء، وكتب أحدهم "رجاء، هل يمكننا أن نجعلها رئيسة للوزراء؟".

وذكّر هذا الالتباس بآخر مشابه شهدته الشبكة الاجتماعية قبل سنوات، عندما اعتقد المستخدمون أن حساب رجل يدعى جون لويس عائد لمجموعة متاجر كبرى في بريطانيا.

ويواظب لويس، وهو أستاذ معلوماتية أميركي، على الردّ على التغريدات.