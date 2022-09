هنأتها رئيسة وزراء السويد وطالب البعض بانتخابها.. قصة سيدة بريطانية تقاطرت عليها التهاني بعد اختيار تراس رئيسة للوزراء

تلقت امرأة تحمل اسما مشابهًا لرئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، بعد فوز ليز بخلافة بوريس جونسون، سيلًا من الرسائل والتغريدات على تويتر من مستخدمي إنترنت عاديين، ومن آخرين بينهم نائبة وحتى رئيسة الوزراء السويدية، ردّت عليها بأسلوب الدعابة.

وكتبت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون، على تويتر الاثنين، بعد فوز تراس برئاسة حزب المحافظين الحاكم "تهانيّ لـLiztruss@ بتوليها منصب رئاسة وزراء بريطانيا".

ولكن الحساب الذي أوردته لا يعود في الواقع لرئيسة الحكومة البريطانية (حسابها الرسمي على تويتر هو trussliz@)، بل هو لليز تراسِل، وهي امرأة لا تتعاطى الشأن العام، ولا يكاد يبلغ عدد متابعيها على الشبكة 100، ولم تنشر أي شيء عليها منذ عام 2018.

ولم يكن من ليز تراسِل إلا أن اختارت الدعابة للرد على سيل الرسائل الموجهة إليها بالخطأ.

وردّت تراسل على أندرسون التي حذفت منشورها، قبل نشر نسخة مصححة منه موجهة إلى زعيمة حزب المحافظين الجديدة، "أتحرّق شوقًا لزيارتك قريبًا! جهزي كرات اللحم"، في إشارة إلى الطبق الشهير في السويد.

Yes!!!!!! Me & Queen Liz would deffo be besties 👸🏻 https://t.co/AF0C0owA1t

— Liz Trussell (@Liztruss) September 5, 2022