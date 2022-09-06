مشاهد مروعة لانهيارات أرضية.. عشرات الضحايا بزلزال جنوب غرب الصين

لقي أكثر من 40 شخصا حتفهم فيما لحقت أضرار جسيمة بالمنازل والطرقات جراء زلزال قوته 6.8 درجات، ضرب منطقة جبلية جنوب غرب الصين أمس الاثنين.

وأفاد التلفزيون الصيني الحكومي بأنّ الزلزال وقع على عمق يقدّر بنحو 10 كيلومترات ومركزه على بُعد 39 كيلومترا من مقاطعة لودينغ.

وشعر الناس بالزلزال على بُعد حوالي 200 كيلومتر في العاصمة الإقليمية تشنغدو، حيث يواصل 21 مليون شخص الحجر في منازلهم بسبب تفشي "كوفيد-19".

ووفقا للتلفزيون الرسمي فإن انهيارات أرضية ألحقت أضرارا ببعض الطرق والمنازل بالقرب من مركز الزلزال، بينما انقطعت الاتصالات في منطقة واحدة على الأقل.

ولم ترد تقارير عن تضرر سدود أو محطات للطاقة المائية في محيط 50 كيلومترا حول مركز الزلزال رغم أن الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء في الإقليم أثرت على الإمدادات لنحو 40 ألف مستهلك.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل مشهدا مروعا لانهيار رملي في جبل إثر الزلزال.

نشطة زلزاليا

ويتواتر وقوع الزلازل في سيتشوان في جنوب غرب الصين، خاصة في المناطق الجبلية في غرب الإقليم، وهي منطقة نشطة زلزاليا بمحاذاة الحدود الشرقية لهضبة التبت التي تعرف أيضا باسم هضبة تشينغهاي-التبت.

ويتعرض إقليم سيتشوان الجبلي والمعروف في جميع أنحاء العالم بمحميات الباندا، لزلازل متفاوتة الشدة مرارا شهريا. وفي يونيو/حزيران، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات الإقليم.

وفي مايو/أيار 2008 تسبّب زلزال بلغت قوته 7.9 درجات في مقتل وفقدان 87 ألف شخص بسيتشوان، في كارثة شكّلت صدمة وطنية، وكان من بين الضحايا آلاف الطلاب الذين لقوا حتفهم في انهيار مدارس متداعية.