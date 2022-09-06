عاجل | وكالة الطاقة الذرية: هناك حاجة ملحة لإجراءات لمنع حادثة نووية جراء الدمار الذي سببته الأدوات العسكرية
6/9/2022-|آخر تحديث: 6/9/202205:37 PM (مكة المكرمة)
عاجل | رويترز: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنشر تقريرها بشأن أوكرانيا
عاجل | وكالة الطاقة الذرية: هناك حاجة ملحة لإجراءات لمنع حادثة نووية جراء الدمار الذي سببته الأدوات العسكرية
عاجل | تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أوكرانيا: لا نزال قلقين للغاية بسب الوضع في محطة زاباروجيا النووية
عاجل | تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أوكرانيا: مستعدون لبدء مشاورات لإنشاء منطقة آمنة في زاباروجيا
عاجل | تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فريق مراقبينا رصد وجود قوات ومعدات ومركبات عسكرية روسية بمحطة زاباروجيا
المصدر : الجزيرة