في ثاني هجوم خلال أسبوع.. قصف إسرائيلي يستهدف مطار حلب ويخرجه عن الخدمة

قالت وسائل إعلام رسمية سورية -مساء اليوم الثلاثاء- إن هجوما إسرائيليا استهدف مطار حلب الدولي وأخرجه عن الخدمة، وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية تصدّت لصواريخ إسرائيلية وأسقطت عددا منها، وذلك في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع.

وقالت وزارة النقل السورية إن مطار حلب خرج عن الخدمة نتيجة الهجوم الإسرائيلي وتم تحويل رحلاته إلى مطار دمشق.

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية ذكرت أن الهجوم الإسرائيلي على المطار أدى إلى وقوع أضرار مادية بمهبط المطار، في حين لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

وهذا ثاني هجوم من نوعه في أسبوع، إذ قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن إسرائيل استهدفت مطار حلب بالصواريخ يوم 31 أغسطس/آب الماضي، مما تسبب في وقوع أضرار مادية، كما استهدفت مواقع أخرى في دمشق وريفها.

وسبق أن أخرج قصف إسرائيلي مشابه مطار دمشق الدولي من الخدمة، قبل أن تعمل السلطات المعنية على إصلاحه.

ومنذ سنوات تتعرض مواقع قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لإيران في سوريا لقصف إسرائيلي متكرر، وتقول إسرائيل إنها تريد منع ما تسميه التموضع العسكري الإيراني هناك.