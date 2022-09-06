اليمن.. قتلى في هجوم للقاعدة على قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا في أبين

أكدت مصادر محلية اليوم الثلاثاء سقوط قتلى وجرحى جراء هجوم لتنظيم القاعدة على نقطة عسكرية لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، في محافظة أبين جنوب اليمن.

وقال "الحزام الأمني" في تغريدات على تويتر إن الهجوم تسبب بمقتل قائد الكتيبة الأولى في "اللواء الأول مكافحة إرهاب" التابع للحزام الأمني ياسر ناصر شائع، وإصابة آخرين.

وأضاف "تمكنت قوات الحزام من أسر عدد من عناصر التنظيم واغتنام مجموعة من الأطقم العسكرية التابعة للعناصر المهاجمة، فيما لاحقت العناصر الفارة إلى الجبال المحيطة بالمنطقة".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني أن الاشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 6 من عناصر القاعدة.

وكان الجيش اليمني يتقاسم مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة على محافظة أبين، التي ظلت تشهد هدوءا منذ إعلان السعودية نهاية يوليو/تموز 2020 آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، لكن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا أطلق الشهر الماضي عملية عسكرية بدعوى مكافحة الإرهاب، وأجبر الجيش الحكومي على الانسحاب من أبين.

وتنتشر عناصر تنظيم القاعدة في عدة مناطق بمحافظة أبين، رغم إعلان قوات الحزام الأمني "تطهير المحافظة من تلك العناصر بعد عمليات عسكرية نفذتها سابقا".