الدبيبة: هدفنا إجراء الانتخابات الليبية التشريعية والرئاسية ونرفض الوصول للسلطة بالسلاح والمؤامرات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء إن الانتخابات التشريعية والرئاسية "استحقاق وطني"، مؤكدا أنه سيعمل على تحقيقها "رغم التحديات".

وأضاف الدبيبة -خلال لقائه حكماء وأعيان محافظة طرابلس الكبرى في ديوان مجلس الوزراء- أن هدف الحكومة الأساسي هو "إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية"، مؤكدا رفضه الوصول إلى السلطة بواسطة "السلاح والمؤامرات"، ورفضه "المطلق" للمراحل الانتقالية.

وشدد خلال اللقاء -الذي ناقش فيه الشأن السياسي والأمني في البلديات وفق بيان المكتب الإعلامي للدبيبة- على "ضرورة إلغاء أي معسكرات أو تمركزات أمنية داخل بلديات طرابلس، وتفعيل دور مراكز الشرطة والجهات الأمنية".





واندلعت قبل أيام اشتباكات في طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة وأخرى موالية لحكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب بطبرق (شرقي البلاد)؛ أسفرت عن مقتل 32 شخصا -معظمهم مدنيون- وإصابة 159 آخرين، قبل أن تتراجع التشكيلات الموالية لباشاغا.

وتمكّنت الأمم المتحدة العام الماضي بالتعاون مع القوى الفاعلة -ومنها تركيا- من تأسيس حوار ليبي ليبي، ومسار سياسي كان من المفترض أن يتوّج بانتخابات تعقد في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن تعذر إجراؤها.





ومنذ ذلك الحين، قرر مجلس النواب المنعقد في طبرق -الذي يرأسه عقيلة صالح- إقالة حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس التي كانت محل توافق بين الشرق والغرب الليبيين، وتكليف فتحي باشاغا برئاسة حكومة تمهيدا لإجراء الانتخابات، وهو ما رفضه الدبيبة متعهدا بعدم تسليم الحكومة إلا لأخرى منتخبة.





ولحل الأزمة، تكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات.

وحتى السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، لم تفلح اللجنة في التوصل إلى التفاصيل الكاملة للقاعدة الدستورية بسبب خلاف أعضائها حول بعض البنود، منها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.