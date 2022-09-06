عاجل| المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: نشدد على ضرورة إغلاق الملفات العالقة بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية قبل أي اتفاق
6/9/2022-|آخر تحديث: 6/9/202210:45 AM (مكة المكرمة)
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية:
- لم نترك طاولة مفاوضات إعادة تفعيل الاتفاق النووي سابقا ولا نية لنا لفعل ذلك
- نشدد على ضرورة إغلاق الملفات العالقة بيننا ووكالة الطاقة الذرية قبل أي اتفاق
- مسار إعادة تفعيل الاتفاق النووي بناء لحد الآن
- على الطرف الآخر ألا يطمع في الحصول على امتيازات أكثر
- نسعى للحصول على ضمانات موثوقة وعملية ورفع العقوبات يجب أن يكون مستداما
المصدر : الجزيرة